Elazığ depreminden sonra "Yetkilileri uyarmak istiyorum" diyerek vurgulamıştı! Naci Görür'ün 'stres transferi' sözleri yeniden gündem oldu: "Kahramanmaraş için önlem alınması lazım"

2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre 6.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşmiş, depremde 41 kişi yaşamını yitirmişti. 3 yıl sonra bu sabah Türkiye 10 ili vuran 7.4 büyüklüğündeki depremle yasa boğuldu. Bu sırada Prof. Dr. Naci Görür'ün Elazığ depremi üzerine yaptığı açıklamalarda yetkilileri uyararak Kahramanmaraş yöresine stres transferi olmuş olabileceğine dikkat çekerken "Dikkat edip şimdiden zarar azaltıcı önlemlere başvurmak lazım" sözleri yeniden gündeme geldi.

"YETKİLİLERİ UYARMAK İSTİYORUM"

Görür, 2020 Elazığ depreminin ardından katıldığı CNN Türk canlı yayınında depremle ilgili açıklamalar yaparken şunları söylemişti:

"Bu depremden sonra yetkilileri uyarmak istiyorum. Özellikle Palu ve Bingöl arasına veya Sivrice Gölü-Malatya-Adıyaman-Çelikhan yöresine, hatta Kahramanmaraş yöresine dikkatle bakmak lazım, özenli olmak lazım. Oralara da stres transferi olmuş olabilir.

"Sivrice depremi yerbilimciler açısından daha dikkat edilmesi gereken bir depreme dönüştü.

"Palu ve Bingöl'e doğru olan kesim, ayrıca Sivrice'den Adıyaman, Sincik yöresine doğru olan, Malatya'ya doğru olan kısım, buralara stres transferi iletilmiş olabilir.

"EN SON DEPREM 1513'TE, ANORMAL BİR ZAMAN GEÇMİŞ"

"Kahramanmaraş'ın Türkoğlu yöresinde en son deprem 1513, sene 2020. Anormal bir zaman geçmiş. 1513'te 7.4 büyüklüğünde bir deprem var. O halde burası da depreme gebe bir yer. Buralara da özellikle dikkat etmek lazım. Dikkat edip şimdiden zarar azaltıcı önlemlere başvurmak lazım."