Nafaka alan kadınları eleştirmişti! Selen Görgüzel’den şaşırtan açıklama: Hesabı bana ödetecek erkeğin…

Hamdi Alkan ile boşanma süreci çok konuşulan Selen Görgüzel daha önce yaptığı açıklamada "Kimse kusura bakmasın bu anneliği ve evliliği sömürüdür. Evlilik ticareti yapan hemcinslerimi esefle kınıyorum." demişti. Görgüzel son açıklamasında kadınlara hesap ödeten erkekleri eleştirdi.

“KAFASINA MASAYI GEÇİRİRİM”

sayfanın haberine göre ‘Restoranda hesabı kim öder?’ tartışmasına dahil olan Selen Görgüzel, “Hesabı tabii ki erkek ödeyecek! Yemeğe çıktığımda hesabı bana ödetecek erkeğin kafasına masayı geçiririm!” dedi.

Instagram kullanıcıları paylaşıma, "Böyle düşünen kişiye saygı duyulmaz!", "Onun için zengin iş insanlarıyla sevgili oluyorlar”, “Hiç ödetmem hesabımı kim olursa olsun” yorumunda bulundular.

NAFAKA ALAN KADINLARI ELEŞTİRMİŞTİ

Hamdi Alkan'dan boşanan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından nafaka alan kadınlara tepki göstermiş ve “Kimse kusura bakmasın bu anneliği ve evliliği sömürüdür. Evlilik ticareti yapan hemcinslerimi esefle kınıyorum.” demişti.

