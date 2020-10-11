Nafaka artırılması isteyen Ivana Sert'e Hatice'den olay tepki

Ivana Sert, velayeti kendisinde olan çocuğu için 7 yıl önce boşandığı iş adamı Yurdal Sert’e nafakanın artırılması davası açtı.

Boşanmanın ardından çocuğun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirten Ivana Sert’in avukatı Elif Sevüktekin, dilekçesinde, “Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin TL'lik nafaka yetersizdir" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hatice bu haberi görünce Ivana Sert'e tepki gösterdi. Hatice açıklamasında "Ticari evliliklerden midem bulanıyor. Zaten çalışan bir kadın ne bu erkekleri haraca bağlamak" dedi.



