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Nafaka artırılması isteyen Ivana Sert'e Hatice'den olay tepki

11.10.2020 07:49 | Son Güncelleme:
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Nafaka artırılması isteyen Ivana Sert'e Hatice'den olay tepki

Modacı Ivana Sert, velayeti kendisinde olan oğlu Ateş’e verdiği nafakayı arttırması için eski eşi Yurdal Sert’e dava açtı. Ivana Sert, aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL’ye çıkarılmasını talep etti. Ivana Sert’in bu kararına şarkıcı Hatice "Ticari evliliklerden midem bulanıyor" diyerek tepki gösterdi.

Ivana Sert, velayeti kendisinde olan çocuğu için 7 yıl önce boşandığı iş adamı Yurdal Sert’e nafakanın artırılması davası açtı.

Boşanmanın ardından çocuğun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirten Ivana Sert’in avukatı Elif Sevüktekin, dilekçesinde, “Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin TL'lik nafaka yetersizdir" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hatice bu haberi görünce Ivana Sert'e tepki gösterdi. Hatice açıklamasında "Ticari evliliklerden midem bulanıyor. Zaten çalışan bir kadın ne bu erkekleri haraca bağlamak" dedi.

Ekran Alıntısı


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