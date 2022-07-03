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Nagihan Karadere'den olay Survivor paylaşım! "Artık parkur koyulmasın!"

03.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor finali ve şampiyonu günlerdir tartışılıyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması sonrası hem fanlar hem yarışmacılardan ilginç paylaşımlar geliyor. Survivor'un öne çıkan isimlerinden Nagihan Karadere son paylaşımıyla olay oldu. Survivor Nagihan açıklamasında "Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını parkurda bırakmasın" dedi. Nagihan'ın sözleri Acun Ilıcalı'ya sitem olarak algılandı.

Nagihan Karadere'den olay Survivor paylaşım! "Artık parkur koyulmasın!"

Survivor finali sonrası Nagihan Karadere'den ilginç bir paylaşım geldi. Genel performans tablosunda birinci olan Survivor Nagihan, Nisa'nın şampiyonluğu tartışılırken ilginç bir paylaşım yaptı.

Survivor Nagihan kendisini destekleyenlere teşekkür ettikten sonra şunları yazdı:
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"Kim ne söylerse söylesin, ben bu uzun ve yorucu serüvende ne olursa olsun kendi doğrularımdan vazgeçmeden, doğru bildiğim yolda sonuna kadar ilerledim. Bu maceramda benimle gerek mutluluklarımı ve sevinçlerimi, gerek gözyaşlarımı, dertlerimi ve üzüntümü paylaştığınız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız.

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"SAHADA KAZANDIĞIMIZI MASADA KAYBETTİK"

Ayrıca bu hırsla bu azimle, bu başarı ile 3. kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını aşil tendonunu 1 sayı alma uğuruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa İş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp aç kalmamız ve sağlığımızı kaybettiğimizde de yanımıza kâr kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik."

Ekran Alıntısı

NAGİHAN SİTEM ETTİ

Nagihan Karadere bir takipçinin “SMS olayını bilerek gittiler” yorumuna da yanıt verdi.

Survivor Nagihan'ın "İlk konseyde bu sene performans senesi olacak denildi bize. Biz de parkura abandık, sonuç final koltuğunu göremedik. Genel performansı 1. olanın son 4 koltuktan birini hak ediyor olması lazımdı" yanıtı Acun Ilıcalı'ya sitem olarak algılandı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Nagihan Karadere
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