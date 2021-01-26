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Nare isminin anlamı nedir? O karakterle sevildi! Nare ne demek?

26.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Nare isminin anlamı nedir? O karakterle sevildi! Nare ne demek?

Her dönemde ailelerin dünyaya gelecek çocuklarına verdiği isimlerde popüler kültür büyük bir öneme sahip oluyor. İnsanlar çevrelerinde duydukları isimlerin yanı sıra dizilerdeki sevdikleri karakterlerin isimlerini de çocuklarına koymayı düşünebiliyor. Bu isimlerden bir tanesi de Sefirin Kızı dizisindeki Nare karakteri. Bu nedenle çok sayıda kişi Nare isminin anlamı nedir diye araştırıyor. Peki, Nare ne demek? İşte bu popüler ismin analizi ve manası

Son dönemin en popüler isimlerinden bir tanesi Sefirin Kızı dizisindeki Nare karakterinin sahip olduğu isim. Daha önce bu ismi çok fazla duymayanlar ismin anlamıyla ilgili araştırma içerisine giriyor. Aynı zamanda bu ismi çocuğuna koymayı düşünenler anne ve babalar da Nare isminin anlamı nedir şeklinde araştırma yapıyor. İşte hem dizinin takipçileri hem de çocuğuna bu ismi vermek isteyenler için Nare ne demek sorusunun cevabı, isim analizi ve manası...

NARE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sefirin kızı ile bu isim çok daha fazla popüler oldu. Daha önce çok fazla kişi tarafından bilinmeyen ve yaygın olarak rastlanmayan bu isimle alakalı ismin anlamı araştırılıyor. Kız çocuklarında tercih edilen bu isim, birden fazla anlam taşıyor. İsmin ilk anlamlarından bir tanesi Nar tanesi. Bir diğer anlamı ise güç ve direnç olarak geçiyor. Bunun yanı sıra bu güzel ismin çocukların bindiği dönme dolap gibi bir anlamı da bulunuyor.

Bunun yanı sıra Arapça kökenli olan bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak ediliyor. Ancak bu isim bilindiği kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Yine de bu durum, ebeveynlerin çocuklarına bu ismi koymalarına engel değil. İsteyenler çocuklarına bu ismi rahatlıkla koyabiliyor. Bilindiği kadarıyla ünlüler arasında çocuğuna Nare ismini koymuş bir kişi yok. Ancak Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare karakteri, bu ismin hafızalara kazınmasına büyük bir katkı sağlıyor. Ünlü oyuncunun da bir süre daha bu isimle hatırlanacağı düşünülüyor.

NARE İSMİNİN ANALİZİ

İsimler çok sayıda anlamı bir arada taşıyabiliyor. Bunun yanı sıra isimleri oluşturan harflerin bir araya gelmesinden o isme ve o isme sahip kişiye dair bir karakter özelliği çıkarımı yapılabiliyor. Çünkü ismin içerisindeki her bir harf farklı bir karakter özelliğini temsil ediyor. Buna göre Nare isminin içerisindeki harflerin temsil ettiği karakter özellikle de şöyle:

  • N: Sağduyu sahibi, sevecen, üstün güçlere ve özel becerilere sahip, 6. hissi gelişmiş
  • A: Enerjik, atılgan, algılama ve analiz duygusu gelişmiş, mantığıyla hareket eden
  • R: Sert yapılı, karar alma sürecinde zorlanan, tereddüt halinde
  • E: Ruhsal dünyası karışık, ani çıkışları olan, üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan, insancıl

Bu harflerin tek tek temsil ettiği karakter özelliklerinin yanı sıra ismin bütününe dair de bir karakter özelliği yorumlaması yapılabiliyor. Bu isme sahip kişiler yaratıcı olmalarıyla biliniyorlar. Tamamen kendine özgü görünen ve kendine güvenleri tam olan bu insanlar olaylara farklı bir gözle bakma becerisine de sahip. Azimli olmaları, düzenli yaşamaları ve hem yazmayı hem de okumayı sevmeleri de bilinen özellikleri arasında. Doğuştan lider özelliğine sahip bu kişiler cesaretleri ile de dikkat çekiyorlar. İş ahlakları yüksek olduğu için girdikleri her işten başarıyla ayrılabiliyorlar. Aşkı yaşamayı çok seven bu kişiler, eğlenceye ve hayatı sonuna kadar hissetmeye de oldukça düşkün oluyorlar.

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NARE İSMİNİN MANASI

Nare ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde ve TDK'nın güncel Türkçe sözlüğünde yer almıyor. Buna karşılık bu ismin en yaygın olarak bilinen manası nar tanesi. Çok sayıda anlama ve farklı karakter özelliklerine karşılık gelen bu ismin falı ile ilgili de bazı yorumlamalar yapmak mümkün.

Sezgilerine güvenen bu insanlar, başka insanlarla olan ilişkilerinde de önsezileri ile hareket etmeyi tercih ediyorlar. Güçlü hafızaları nedeniyle yaşadıkları iyi ve kötü durumları kolay kolay unutmuyorlar. Ancak bu durumu değerlendirirken fevri hareket etmekten geri durmaları gerekiyor. Damak tadına sahip olmaları nedeniyle çevrelerinde gurme olarak biliniyorlar. Çok sayıda konuda becerili olan Nareler, bir şeye karar verdiklerinde kolayca yapabiliyorlar. Bunun olması için de dik durmaktan vazgeçmemeleri ve olumsuz düşünceleri bertaraf etmeleri gerekiyor. Adalet olmadığı yerlerde kendilerini mutsuz hissedecekleri için bu tarz ortamlardan uzak durmalarında fayda var. İşlerinde lider pozisyonlarında yer almaları hem onlar için hem de iş ortamı için çok uygun oluyor.

Nare isminin yanına ikinci isim olarak ise Nil, Çiçek, Lina, Bilge, Gül ve Su isimleri önerilebiliyor.

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