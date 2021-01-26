Nare isminin anlamı nedir? O karakterle sevildi! Nare ne demek?

Son dönemin en popüler isimlerinden bir tanesi Sefirin Kızı dizisindeki Nare karakterinin sahip olduğu isim. Daha önce bu ismi çok fazla duymayanlar ismin anlamıyla ilgili araştırma içerisine giriyor. Aynı zamanda bu ismi çocuğuna koymayı düşünenler anne ve babalar da Nare isminin anlamı nedir şeklinde araştırma yapıyor. İşte hem dizinin takipçileri hem de çocuğuna bu ismi vermek isteyenler için Nare ne demek sorusunun cevabı, isim analizi ve manası...

NARE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sefirin kızı ile bu isim çok daha fazla popüler oldu. Daha önce çok fazla kişi tarafından bilinmeyen ve yaygın olarak rastlanmayan bu isimle alakalı ismin anlamı araştırılıyor. Kız çocuklarında tercih edilen bu isim, birden fazla anlam taşıyor. İsmin ilk anlamlarından bir tanesi Nar tanesi. Bir diğer anlamı ise güç ve direnç olarak geçiyor. Bunun yanı sıra bu güzel ismin çocukların bindiği dönme dolap gibi bir anlamı da bulunuyor.

Bunun yanı sıra Arapça kökenli olan bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak ediliyor. Ancak bu isim bilindiği kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Yine de bu durum, ebeveynlerin çocuklarına bu ismi koymalarına engel değil. İsteyenler çocuklarına bu ismi rahatlıkla koyabiliyor. Bilindiği kadarıyla ünlüler arasında çocuğuna Nare ismini koymuş bir kişi yok. Ancak Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare karakteri, bu ismin hafızalara kazınmasına büyük bir katkı sağlıyor. Ünlü oyuncunun da bir süre daha bu isimle hatırlanacağı düşünülüyor.