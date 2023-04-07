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Narın faydaları nelerdir, yan etkileri var mı? Nar ne işe yarar, nasıl tüketilir?

14.03.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyvelerin pek çok faydası bulunur. Şifa kaynağı olan bir meyve de nardır. Pek çok faydası bulunan nar farklı şekillerde tüketilebilir. Sulu ve oldukça lezzetli narın vücuda faydaları saymakla bitmez. Bereket getirdiğine inanılan nar, içecek olarak, meyve olarak, salatalarda çok çeşitli olarak tüketilebilir. Ekşi ve tatlı çeşitleri olan narın kalbe ve damarlara da iyi geldiği bilinir. Peki nar ne işe yarar?

Narın faydaları nelerdir, yan etkileri var mı? Nar ne işe yarar, nasıl tüketilir?

Nar içerisinde oldukça yüksek oranda antioksidan barındırır. Yapılan araştırmalar sonucunda yeşil çaydan fazla antioksidan içerdiği görülen narın düzenli tüketimi pek çok fayda sağlar. Hastalıklara karşı koruma sağlayan nar hemen her mevsim bulunabilen bir meyvedir. Beyaz ve kırmızı çeşitleri ve mayhoş tadı olan meyve lezzetli olduğu kadar şifa kaynağıdır. Sert kabuğundan ayrıştırılarak tüketilen narın ayıklanması için de farklı teknikler kullanılabilir.

Narın faydaları nelerdir?

Narın bilinen en faydalı özelliklerinden biri doğal antioksidan kaynağı olmasıdır. Antioksidanların vücudun direncini artırmaya yardımcı olduğu, hastalıklara karşı koruduğu bilinir. Aynı zamanda iltihaplanma ödem ve yaşlanma etkilerini de azaltan antioksidan vücut için oldukça gereklidir. "Nar ne işe yarar?" sorusuna verilecek cevap oldukça fazladır. Dozunda ve düzenli şekilde tüketildiğinde nar nelere iyi gelir:

  • Narın içerisinde pek çok vitamin bulunur. A, C ve E vitamini bakımından zengin bu meyve kanser hastalığının önlenmesine yardımcı olur.
  • Çinko, magnezyum, demir ve fosfat açısından da zengin olan nar vücudun mineral eksiklerinin giderilmesine katkı sağlar.
  • Mide kanseri, prostat, kolon, akciğer ve meme kanseri başta olmak üzere narın kanser üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğu yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiştir.
  • Kan damarlarını korumaya yardımcı olan nar cildi gençleştirmeye yardımcı olur.
  • Kan dolaşımını düzenleyerek kalp ve damar sağlığına iyi gelir.
  • Narın kolesterol düşürücü etkisi bulunur.
  • Sindirim rahatsızlıklarına da iyi gelen nar güçlü bir antibakteriyeldir.
  • Bağırsakların düzgün çalışmasına destek olarak zararlı bakteri ve mikroorganizmaların vücuttan atılmasına destek olur.
  • Şişkinlik ve kabızlığa iyi gelerek sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

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Hamilelikte narın faydaları vardır fakat rahim kasılmalarına neden olabilir. Nar tüketimi hamilelikte doktora danışılarak yapılmalıdır. Özellikle düşük riski bulunan kişiler hamilelikte nar tüketiminden kaçınmalıdır. Aynı zamanda hamileliğin ilk üç aylık döneminde nar tüketilmesi önerilmez. Hamilelikte narın faydaları da oldukça fazladır. Dozunda tüketildiği taktirde nar vücudun şeker ihtiyacını karşılar. Aynı zamanda folik asit açısından da zengin olan nar bebeğin gelişimine de destek olur. Ancak içerdiği şeker oranından dolayı fazla tüketimi faydadan çok zarar getireceğinden fazla tüketiminden kaçınılmalıdır.

Narın yan etkileri nelerdir?

Her yiyeceğin fazla tüketilmesi çeşitli yan etki ve zararlara neden olabilir. Narın da oldukça fazla faydasının olmasına rağmen çok tüketimi çeşitli yan etkilere neden olabilir. Narın bilinen yan etkileri arasında alerjik reaksiyonları neden olabilmesi bulunur. Alerjik bir bünyeye sahip iseniz, nar tüketiminden sonra vücutta çeşitli reaksiyonlar görülmesi gibi durumlarda nar tüketiminin bırakılması ve gereken durumlarda doktora danışılması önerilir. Nar şeker oranı yüksek meyveler arasında yer alır. Fazla tüketimi vücuttaki şeker oranının yükselmesine sebep olacaktır. Özellikle şeker hastaları nar tüketiminde dikkatli olmalıdır.

Nar nasıl tüketilir?

Nar farklı şekillerde tüketilebilen oldukça aromatik lezzete sahip narın kabukları da tüketilebilir. Nar kabukları kurutularak çay yapılabilir. Nar çayının antioksidan etkisi ile ödem atmaya ve bağışıklığı korumaya etkisi vardır. Kaynayan suya bir miktar nar kabuğu ve isteğe göre çeşitli bitki çayları eklenerek demlenmesi beklenebilir ve bal ile tatlandırılarak günde 1 bardak tüketilebilir.

Nar taze meyve olarak dış ve iç kabuğundan ayrıştırılarak tüketilebileceği gibi salata ve tatlılara karıştırılarak da yendiğinde farklı lezzetlere ulaşabilir. Nar oldukça sulu bir meyvedir. Günde 1 bardak taze nar suyu da narın tüm vitaminini ve faydasını almak için içilebilir. Farklı meyve suları ile zenginleştirilerek oldukça faydalı bir içecek haline getirilebilir. Ancak nar suyunun taze sıkılmış olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Sıkıldıktan bir süre sonra tüketilmeyen nar suyunda bakteriler üreyebilir ve tadında bozulmalar meydana gelebilir. Nar ekşisi ve nar sirkesi nar suyundan elde edilir. Antioksidan bakımından zengin iki içerik yemek ve salatalara aroma vermesi için tercih edilebilir. Sağlıklı yemek alternatiflerinde kullanılabilir.


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