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  4. Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem yaratacak iddia... "İlk suçlama geldi: Yüksel, 'Salim yaptı' dedi"

Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem yaratacak iddia... "İlk suçlama geldi: Yüksel, 'Salim yaptı' dedi"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
13.01.2025 18:08
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8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi ülke genelinde infial yaratmıştı. Cinayete ilişkin görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Bahtiyar'ın avukatından bugün gündem yaratacak bir iddia gündeme geldi. Avukat Ali Eryılmaz "Ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi" ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayeti olayında neler oluyor? Nevzat Bahtiyar'ın avukatından gündem yaratacak iddia... "İlk suçlama geldi: Yüksel, 'Salim yaptı' dedi"

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

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12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

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ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

28 Aralık 2024'te Diyarbakır 8 Ağır Ceza Mahkemesi anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a iştirak halinde kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cesedi dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

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NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN GÜNDEM YARATACAK ÇIKIŞ

Özellikle Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay hapis cezası alması tartışma yaratırken, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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"YÜKSEL, 'SALİM YAPTI' DEDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eryılmaz, anne Yüksel Güran'ın itirafta bulunduğunu öne sürdü ve "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de" dedi.

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"CEZAEVİ ZİYARET TRAFİĞİNİ İZLESENİZ ANLAYACAKSINIZ"

Bu paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Eryılmaz, "Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avukat Diyarbakır Narin Güran Salim Güran
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