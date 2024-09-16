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  4. Narin Güran cinayetinde kahreden görüntü! Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde kahreden görüntü! Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.09.2024 01:23
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltılar ve tutuklamalar devam ederken gözler Adli Tıp'tan gelecek raporda. Narin cinayetinde kahreden bir görüntü ortaya çıktı. Cinayette günler sonra Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde kahreden görüntü! Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'dan günler sonra kahreden haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarında bulunmuştu. Olayda ilk başta amca Salim Güran tutuklanmıştı.

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Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Narin'in cansız bedenini dereye gömen Nevzat Bahtiyar, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran dahil çok sayıda tutuklama yapılmıştı. Gözaltına alınanların arasında bulunan Narin'in babasi Arif Güran ise serbest bırakılmıştı.

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"NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİ SALİM'DEN ALDIM"

Bahtiyar ifadesinde Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını ve dereye gömdüğünü söylemişti.

KAHREDEN GÖRÜNTÜ! NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİN BULUNDUĞU AN

Narin cinayetinde her geçen gün soruşturma derinleşirken kahreden bir görüntüye ulaşıldı. Narin'in kaybolduktan sonra 19'uncu günde derede bulunduğu ana ait görüntü ortaya çıktı. A Haber canlı yayınında o görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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