Narin Güran cinayetiyle ilgili verilen önerge reddedildi! Ece Üner'den sert eleştiri: Hangi milletin vekillerisiniz siz?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 günü kaybolan Narin Güran'ın cesedi 8 Eylül 2024 tarihinde dere kenarında bulundu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü henüz netlik kazanmazken ekipler olayla ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Olayda, bazı aile fertlerinin de aralarında bulunduğu birçok tutuklu bulunurken, geçtiğimiz gün mecliste yapılan oylama dikkat çekti.

NARİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Narin Güran'ın cinayetinin aydınlatılmasına yönelik verilen önerge AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedilirken, bu konu tepkilere neden oldu. Oylamanın reddine yönelik eleştiri yapanlardan biri de gazeteci Ece Üner oldu.

Üner yaptığı sert açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Çok rahatsız oldunuz değil mi? Biz de çok rahatsız olduk biliyor musunuz? O güzeller güzeli yüzün ortasına o reddedildi işaretini koyarken çok tartıştık aramızda. Mesela prodüktörüm Pınar, ‘Ben koyamam dedi, yapamam...’ Narin’in yüzünün ortası reddedildiyi. Yine editörüm Bülent o da söyledi, ‘Yapamayız’ dedi biz böyle bir şey...

"YAPARKEN UTANDIK AMA ONLAR UTANMADILAR"

Utandık, yaparken utandık ama onlar utanmadılar. Onlar bunu yaptılar. Biz çok rahatsız olduk ama onlar rahatsız olmadılar. Reddettiler. Narin’e ne olduğunu kimin onu öldürdüğünü bilemeyeceğiz. 43 gündür niye bilmediğimizi bugün anladık. Çünkü AK Parti ve MHP oylarıyla Narin cinayeti açıklığa kavuşsun önergesi reddedildi.

"BÜTÜN VİCDANLARI KANATAN BİR ŞEYDİR BU"

Bir tane izleyicimiz diyor ya 'Acaba Cumhur İttifakı mı? Reddiye İttifakı mı?' diye. Bugün bunun artık herhalde zirvesidir. Bütün vicdanları kanatan bir şeydir bu. Hani Türkiye Büyük Milleti ne büyüktü ne meclisti, milletindi dedirtecek kadar korkunç bir şey bu.

"HANGİ MİLLETİN VEKİLLERİSİNİZ SİZ"

Düşünün bir çocuk, siz o çocuğun eğitim hakkını, barınma hakkını, güvende olma hakkını, yaşama hakkını, nefes alma hakkını çalmışsınız ve de sormak istiyorsunuz kim yaptı bunu diye, hayır reddediyorlar. Utanç bile utandı bugün, diyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Hangi milletin vekillerisiniz siz demekten başka hiçbir şey yok. Narin’in gözlerine nasıl bakar insan?