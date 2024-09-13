Narin'in babası Arif Güran'dan Salim ile ilgili çarpıcı sözler! Yalanlayıp kardeşine güvenmediğini açıkladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayda baba serbest bırakıldı, anne, abi ve 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Soruşturmada daha önceden amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Tutuklama talep edilen abi Enes Güran'ın da ifadesi ortaya çıkmıştı.

Şimdi de Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

İşte o ifade;

Narin'in kaybolduğu gün saat 8 sıralarında kalktım. 8.30'da evden çıktım. Düğün için davetiyeleri dağıtacaktım. Batman'da 100'e yakın davetiye dağıttım.

Bismil'den akşam ayrılırken telefonum çaldı. Cevat Kaya "Bana Narin'i bulamıyoruz" dedi telefonda.

"SUÇLU KARDEŞİMSE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Cevat benim komşumdur. Kimi aradıysam herkesin telefonu meşgüldü. Hızlı bir şekilde köye hareket ettim. Köye vardığımda bir süre beynim durdu.

Salim ile hiçbir problem yoktu. Alacak verecek meselesi vardı, bunu da kendisine verdim. Biz Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim'in kullandığı araç zaten Fuat'a aittir. Salim'in kendi aracııyla oğlu kaza yaptığı için Fuat'ta Van'da olmasından dolayı aracı boşta bulunmaktaydı. Bu araca ben veyahut çocuklarım binmedik. Ben burada olmadığım için Narin ve kuzeni Berat Kaya'nın kınasında bindiler. Araç'ta çıkan DNA'ya bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum.

EŞİNİZİN SİZİ ALDATTIĞINA DAİR ŞÜPHENİZ VAR MI?

Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil, eşime güvendiğim için bunu demekteyim."