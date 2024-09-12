Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Nevzat Bahtiyar iddiası: 'Amcam ile babam arasında kavga oldu'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayda baba serbest bırakıldı, anne, abi ve 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

ENES GÜRAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada daha önceden amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Tutuklama talep edilen abi Enes Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

"Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden bir kişi, Narin'e zarar verdiyse Nevzat bunu saklamak için yapmış olabilir" diyen Güran, "2023 yılında Salim Güran ile babam arasında alacak kavgası oldu" dedi.

İşte Enes Güran'ın ifadesi:

BAHTİYAR'I İŞARET ETTİ

"Kardeşim Narin'i eğer belirtildiği şekilde bulunan yere bıraktıysa bunun ancak Nevzat'a para ve tehdit ederek yaptırabileceğini düşünüyorum. Nevzat ekonomik durum itibarıyla güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden bir kişi, Narin'e zarar verdiyse Nevzat, bunu saklamak için yapmış olabilir.

"SALİM'İN DEDİKLERİNİ SORULAMAYACAK KADAR KORKAK BİR İNSAN"

Ben Salim Güran'ın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Salim, ifadede bana okuduğunuz şekilde Nevzat'ı tehdit etmiş ve para teklif etmişse Nevzat, amcamın dediklerini sorgulamayacak kadar korkak bir insandır. Salim ile de kardeşime böyle bir zarar verecek husumetimiz yok.

"BABAM VE SALİM ARASINDA KAVGA OLDU"

2023 yılında Salim Güran ile babam arasında alacak kavgası oldu."