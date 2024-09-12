Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Nevzat Bahtiyar iddiası: 'Amcam ile babam arasında kavga oldu'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayda baba serbest bırakıldı, anne, abi ve 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi.
Soruşturmada daha önceden amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Tutuklama talep edilen abi Enes Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı.
"Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden bir kişi, Narin'e zarar verdiyse Nevzat bunu saklamak için yapmış olabilir" diyen Güran, "2023 yılında Salim Güran ile babam arasında alacak kavgası oldu" dedi.
İşte Enes Güran'ın ifadesi:
"Kardeşim Narin'i eğer belirtildiği şekilde bulunan yere bıraktıysa bunun ancak Nevzat'a para ve tehdit ederek yaptırabileceğini düşünüyorum. Nevzat ekonomik durum itibarıyla güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden bir kişi, Narin'e zarar verdiyse Nevzat, bunu saklamak için yapmış olabilir.
Ben Salim Güran'ın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Salim, ifadede bana okuduğunuz şekilde Nevzat'ı tehdit etmiş ve para teklif etmişse Nevzat, amcamın dediklerini sorgulamayacak kadar korkak bir insandır. Salim ile de kardeşime böyle bir zarar verecek husumetimiz yok.
2023 yılında Salim Güran ile babam arasında alacak kavgası oldu."