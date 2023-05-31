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NASA'dan kritik UFO duyurusu! "Bugün tarihi bir açıklama yapılacak"

31.05.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın UFO görev gücü bugün toplanıyor. NASA tarafından önümüzdeki haftalarda yayımlanması beklenen rapor öncesinde bugün tarihi bir açıklama gerçekleştirileceği açıklandı.

NASA'dan kritik UFO duyurusu! "Bugün tarihi bir açıklama yapılacak"

NASA'nın bu araştırma paneli, fizikten astrobiyolojiye kadar çeşitli alanlarda uzmanların bir araya geldiği bir yapı. Bu yapı UFO'lar hakkındaki gözlemlerini hükümet ve ticari sektörlerden toplanan verileri incelemek amacıyla geçtiğimiz yılın Haziran ayında kurulmuştu.

ABD televizyonu CNN International'ın haberine göre, NASA'nın bugün UFO'lar üzerine tarihi bir açıklama yapması bekleniyor. NASA ise Çarşamba günkü oturumun odak noktasının rapor yayımlanmadan önceki son müzakerelerin yapılması olduğu vurgulandı.

Panelin en önemli yönlerinden biri; hükümetin bir zamanlar askeri ve ulusal güvenlik yetkililerinin gizlilik kararı aldığı bir konunun NASA tarafından yürütülen ilk soruşturması olması.

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BU AÇIKLAMA BİR DÖNÜM NOKTASI OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Uzun zamandır uçan daireler ve uzaylılar kavramlarıyla ilişkilendirilen UFO terimi, hükümet tarafından "UAP"(tanımlanamayan anormal fenomen) olarak değiştirilmişti. NASA, geçen Haziran ayında panelin oluşumunu duyururken, "UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" demişti.

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NASA ve Pentagon'un ortak çalışmasının, UFO'lar hakkında yıllardır süregelen yaygın görüşleri saptırmak, çürütmek ve gözden düşürmek için onlarca yıl harcadıktan sonra ilk kez "resmi açıklama" yapması hükümet için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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