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NASA "Milyarlarca insanın hissettiği şeyi doğruluyoruz" diyerek açıkladı: 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay

15.08.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya küresel sıcaklıklarla boğuşurken NASA'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) New York'ta bulunan Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) bilim insanları, temmuz ayında küresel sıcaklık rekorunun gerçekleştiğini bildirdi. Temmuz 2023'ün, 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay olduğu açıklandı. 1880'den bu yana en sıcak beş Temmuz ayının da son beş yıl içinde yaşandığı da vurgulandı.

NASA "Milyarlarca insanın hissettiği şeyi doğruluyoruz" diyerek açıkladı: 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay

NASA bilim insanları, yaptıkları ölçümlerde kayıtların tutulduğu 1880’den itibaren en sıcak ayın temmuz 2023 olduğunu teyit etti. NASA'dan yapılan açıklamada, Temmuz 2023'ün, NASA kayıtlarındaki tüm temmuz aylarından 0,24 derece ve 1951-1980'deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1,18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

"MİLYARLARCA İNSANIN HİSSETTİĞİ ŞEYİ DOĞRULUYOR"

Açıklamada, "NASA verileri, dünya çapında milyarlarca insanın tam anlamıyla hissettiği şeyi doğruluyor, Temmuz 2023'teki sıcaklıklar, temmuz ayını rekor düzeydeki en sıcak ay yaptı." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen GISS Direktörü Gavin Schmidt de "Bu temmuz, sadece önceki temmuzlardan daha sıcak değildi, aynı zamanda 1880'e kadar uzanan kayıtlarımızdaki en sıcak aydı." bilgisini verdi.
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Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'nın bazı bölümlerinin özellikle sıcak olduğunu belirten NASA, bu bölgelerde ortalamanın yaklaşık 4 derece üzerinde sıcaklık artışlarının yaşandığını belirtti.

10 BİNLERCE İSTASYON VERİLERİ

Sıcaklıkta rekor kıran Temmuz 2023'te, özellikle son kırk yılda belirgin hale gelen sera gazı emisyonlarından kaynaklanan uzun vadeli insan kaynaklı ısınma eğiliminin sürdüğü ortaya kondu.

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NASA’nın on binlerce metroloji istasyonundan alınan yüzey hava sıcaklığı verilerine göre 1880'den bu yana en sıcak beş Temmuz ayının, son beş yıl içinde yaşandığı vurgulandı. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
NASA sıcaklık

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