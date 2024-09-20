Nasıl Çekildi? Bir Gece Masalı'ndaki kaza sahnesinin kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı!

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Bir Gece Masalı, ilk bölümden itibaren seyircinin ilgisini kısa sürede çekti. Su Burcu Yazgı ve Burak Deniz'in yaş farkı önceleri eleştirilse de dizi başladıktan sonra ikilinin uyumlu olduğuna dair yorumlar yapıldı.

Son bölümüyle de seyircinin beğenisini kazanan dizideki kaza sahnesinde Canfeza karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı'nın performansı gündem olmuştu.

O KAZANIN NASIL ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir Gece Masalı'nın son bölümünde dizinin kötü adamı Selim, arabada Canfeza ve babası varken bilerek kaza yaptı. Paramparça olan arabadan yaralı olarak çıkan babasını gören Canfeza gözyaşlarına boğulmuştu. Günler sonra, mechasfx isimli bir TikTok hesabı o kazanın kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Yayınlanan görüntülerde bir mekanizmaya bağlı olan araba fırlatıldı ve saniyeler içinde parçalandı.