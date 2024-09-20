MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Nasıl Çekildi? Bir Gece Masalı'ndaki kaza sahnesinin kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı!

Nasıl Çekildi? Bir Gece Masalı'ndaki kaza sahnesinin kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı!

20.09.2024 09:55
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan tepki çeken hareket! Sunum yapan kadında müdahale etti: "Elini cebinden çıkart"

CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan tepki çeken hareket! Sunum yapan kadında müdahale etti: "Elini cebinden çıkart"

Karabük'te ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarını tehdit etti

Karabük'te ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarını tehdit etti

Bu yıl ayçiçeği hasadı için çiftçilerin umudu yüksek

Bu yıl ayçiçeği hasadı için çiftçilerin umudu yüksek

İçerik devam ediyor
Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.09.2024 09:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su Burcu Yazgı ve Burak Deniz'in başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinin son bölümünde yer alan kaza sahnesinin nasıl çekildiği ortaya çıktı. Kamera arkası görüntüsünde kullanılan araba saniyeler içinde paramparça oldu.

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Bir Gece Masalı, ilk bölümden itibaren seyircinin ilgisini kısa sürede çekti. Su Burcu Yazgı ve Burak Deniz'in yaş farkı önceleri eleştirilse de dizi başladıktan sonra ikilinin uyumlu olduğuna dair yorumlar yapıldı.

Son bölümüyle de seyircinin beğenisini kazanan dizideki kaza sahnesinde Canfeza karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı'nın performansı gündem olmuştu.

640xauto

Bir Gece Masalı'ndaki performansı gündem oldu! Bir Gece Masalı'ndaki performansı gündem oldu!

O KAZANIN NASIL ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir Gece Masalı'nın son bölümünde dizinin kötü adamı Selim, arabada Canfeza ve babası varken bilerek kaza yaptı. Paramparça olan arabadan yaralı olarak çıkan babasını gören Canfeza gözyaşlarına boğulmuştu. Günler sonra, mechasfx isimli bir TikTok hesabı o kazanın kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-09-20 093903

Yayınlanan görüntülerde bir mekanizmaya bağlı olan araba fırlatıldı ve saniyeler içinde parçalandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz su burcu yazgı coşkun
En Çok Okunan Haberler
Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Uyurken 550 bin TL dolandırdılar!

Yapay zeka, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisini açıkladı!

Yapay zeka, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisini açıkladı!

Gündem yaratacak bir seçim anketi daha! Fark yüzde 4’ü aştı…

Gündem yaratacak bir seçim anketi daha! Fark yüzde 4’ü aştı…

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Meral Akşener'den aylar sonra yeni fotoğraf! Son hali...

Meral Akşener'den aylar sonra yeni fotoğraf! Son hali...

Arda Güler ve sevgilisi Duru ilk kez el ele! Tüm gözler onlardaydı

Arda Güler ve sevgilisi Duru ilk kez el ele! Tüm gözler onlardaydı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.