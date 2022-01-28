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NATO'dan dikkat çeken Rusya açıklaması! "Rusya çatışmayı seçerse, ona da hazırız"

28.01.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Amerika merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council’deki programda Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı. NATO’nun Ukrayna’ya desteğini yineleyen Stoltenberg, “NATO olarak siyasi diyaloga girmeye hazırız. Ancak Rusya silahlı çatışmayı seçerse de yanıt vermeye hazırız. Yani her iki seçeneğe de hazırız. En iyisi için çok çalışıyoruz” dedi. Stoltenberg, yapılan görüşmelerin ardından NATO ve müttefiklerin tekliflerini Rusya’ya ilettiğini de belirtti.

NATO'dan dikkat çeken Rusya açıklaması! "Rusya çatışmayı seçerse, ona da hazırız"

Stoltenberg, NATO’nun Rusya’yla diyalog ve politik çözüme dayalı iş birliğine açık olduğunu ancak NATO’nun çatışma ihtimaline de hazırlıklı olduğunu belirtti. Ciddi ekonomik yaptırımlar konusunda uyarısını yineleyen Stoltenberg, “Rusya bir kez daha askeri güç kullanmaya karar vermediği sürece zamanımız var. Rus planları hakkında kesinlik yok ve belki de nihai bir karar vermediler. NATO olarak siyasi diyaloga girmeye hazırız. Ancak Rusya silahlı çatışmayı seçerse de yanıt vermeye hazırız. Yani her iki seçeneğe de hazırız. En iyisi için çok çalışıyoruz” diye konuştu.

“PUTİN, NATO’YU CİDDİYE ALIYOR”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, NATO’nun yeteneklerinin ve yeterliliklerinin farkında olduğunu ve bunu ciddiye aldığını ifade ederek, “Başkan Putin ve Rusya'nın, tüm müttefikleri koruma ve savunma yeteneğimiz söz konusu olduğunda NATO'yu çok ciddiye aldığından eminim. Ukrayna söz konusu olduğunda, Rusya'nın ciddi bir bedel ödemek zorunda kalacağını anladığına kesinlikle eminim. Çünkü 2014'te Ukrayna'ya karşı güç kullanmalarından sonra Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladık. Ukrayna'ya destek verdik, bunu hızlandırdık ve ittifakın doğusundaki varlığımızı artırdık. Yani Rusya sınırlarında daha az NATO istese de tam tersini başardılar. Ukrayna'ya karşı yeniden güç kullanırlarsa, sınırlarında daha da fazla NATO elde edecekler. Yani bu elbette Rusya için bir bedel” dedi.

“ŞİMDİ, RUSYA TEKLİFLERİMİZİ DÜŞÜNMELİ VE DEĞERLENDİRMELİ”

Stoltenberg, yapılan görüşmelerin ardından NATO ve müttefiklerin tekliflerini Rusya’ya ilettiğini belirterek, “Gördüğümüz, Rusya'nın sürekli bir askeri yığılmasıdır. Tabii bu çok yakından takip ettiğimiz bir şey. Daha fazla asker, daha ağır teçhizat yerleştiriyorlar. Böylece askeri yığınak devam ediyor. Aynı zamanda Rusya bizimle, ABD ve NATO Müttefikleri ile görüşmeye istekliydi. Bu iyi bir işarettir. Aynı odada saatlerce oturduk, Ukrayna ve çevresindeki durumu, hepimiz için güvenlik sonuçlarını ele aldık. Silahların kontrolünden askeri faaliyetlerin şeffaflığına ve NATO Müttefikleri ile Rusya arasında daha fazla iletişim hattına kadar her konuda ortak bir zemin bulmanın mümkün olduğuna inandığımıza dair yazılı önerilerimizi ilettik. Şimdi Rusya'nın bu önerileri değerlendirmesi gerekiyor ve biz tekrar masaya oturmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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