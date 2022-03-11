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  4. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş Türkiye mesajı! "Takdirle karşılıyorum"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş Türkiye mesajı! "Takdirle karşılıyorum"

11.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesi açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş Türkiye mesajı! "Takdirle karşılıyorum"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesi açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye'yi (Ukrayna'da) barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" dedi.

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ÇAVUŞOĞLU VE STOLTENBERG GÖRÜŞTÜ

Antalya'da saat 14.30'da resmi açılışı yapılacak Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüştü. Dün gece uçakla Antalya'ya gelen Stoltenberg, bu sabah forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'nde Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, Stoltenberg'e toplantıların yapılacağı salonları gezdirdi. Stoltenberg ile Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme yapacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya NATO
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