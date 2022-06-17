NATO heyetinden Baykar'a ziyaret! Kızılelma önünde poz verdiler

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı geliştiren Baykar'ı ziyaret etti. Baykar, süpriz ziyareti resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

NATO heyetine yerli ve milli İHA'ları anlatan Selçuk Bayraktar, TİHA'nın bir maketini de armağan etti.

BAYKAR ZİYARETİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni anlattık" ifadelerine yer verildi.

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık.



Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve #MilliTeknolojiHamlesi'ni anlattık. ???????????? pic.twitter.com/8Y0Gvqh6fD — BAYKAR (@BaykarTech) June 16, 2022



