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NATO üyeliği isteyen İsveç'ten PKK'ya silah desteği! Türk güvenlik güçlerine saldırıda AT-4'ü kullanıyorlar

19.05.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK'nın, yurt içinde ve sınır ötesinde Türk güvenlik güçlerine yönelik çok sayıdaki saldırısında NATO üyeliği isteyen İsveç üretimi AT-4 adlı tanksavar füzesini de kullandığı ortaya çıktı. Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağaradaki silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı. Terör örgütünün güvenlik güçlerine yönelik saldırılarında yoğun olarak kullanıldığı tespit edilen AT-4 tanksavarları, Irak'ın kuzeyi ve yurt içindeki operasyonlarda ele geçirildi.

NATO üyeliği isteyen İsveç'ten PKK'ya silah desteği! Türk güvenlik güçlerine saldırıda AT-4'ü kullanıyorlar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Finlandiya ile NATO'ya üyelik için başvuru yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in ürettiği AT-4, PKK tarafından yoğun olarak kullanıldı.

AT-4 isimli tek atışlı tanksavar silahının bugüne kadar PKK'nın Türk güvenlik güçlerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesindeki saldırılarında kullandığı belirlendi.

Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağarada ele geçirilen silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı.

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AT-4'ün kullanıldığı saldırılarla ele geçirildiği operasyonlar ve sayıları şöyle:

  • 24 Eylül 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.

  • 11, 15, 23 ve 28 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş toplam 7 AT-4 tanksavar roketi.

  • 7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta bulunan AT-4 tanksavar roketi.

  • 26 Temmuz 2019'da Şırnak-Silopi çevre yolu üzerindeki güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.

  • 19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında seyir halinde olan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış 2 AT-4 tanksavar roketi.

  • 26 Ekim 2019'da Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen 4 AT-4 tanksavar roketi.

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  • 24 Temmuz 2020'de Irak'ın kuzeyindeki Raş Deresindeki aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.

  • 19 Eylül 2020'de Hakkari'nin Oğul köyü kırsalındaki operasyonda bulunan 3 AT-4 tanksavar roketi.

  • 14 Ekim 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında 2 AT-4 tanksavar roketi.

  • 4 Kasım 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi Kırca köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.

  • 13 Kasım 2020'de Hakkari'nin merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.

  • 10 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.

  • 17 Ekim 2021'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güçlü köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.

  • 20 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.

  • 23 Kasım 2021'de Şırnak ili Merkez ilçesi Dereler köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.

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AT-4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Geniş bir ürün ailesine sahip silah sistemi, dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahlarından biri. Tek kişi tarafından taşınıp kullanılan AT-4'ün etkili menzili 200-1000 metre.

Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı.

AA

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pkk İsveç
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