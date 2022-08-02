Naz Elmas ile yeni boşanmıştı! Erol Özmandıracı genç bir kadınla Bodrum'da yakalandı

2019'da evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Bir süredir fikir anlaşmazlıkları yaşadıkları ve boşanma kararı aldığı iddiası konuşulan çift ortak bir açıklama yaparak evliliklerini karşılıklı saygı, anlayış ve mutabakat çerçevesinde noktaladıklarını belirtmişti.

Erol Özmandıracı'nın eski eşine 6 milyon TL ödediği de boşanma haberleri sırasında gündem olmuştu.

DENİZDE SAMİMİ ANLAR

Erol Özmandıracı eski eşini çabuk unuttu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özmandıracı, Bodrum'da gizemli bir güzelle görüntülendi. Türkbükü'nde bağlı teknesinde tatil yapan Özmandıracı, kız arkadaşı ile denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Özmandıracı'nın sevgilisinin yine kendisinden küçük olduğu iddia edildi.



