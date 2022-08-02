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  4. Naz Elmas ile yeni boşanmıştı! Erol Özmandıracı genç bir kadınla Bodrum'da yakalandı

Naz Elmas ile yeni boşanmıştı! Erol Özmandıracı genç bir kadınla Bodrum'da yakalandı

02.08.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Naz Elmas, kendisinden 17 yaş büyük olan Erol Özmandıracı ile geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Erol Özmandıracı'nın eski karısına 6 milyon TL ödediği iddia edildi. Erol Özmandıracı Naz Elmas'ı çabuk unuttu. Ünlü iş insanı Bodrum'da gizemli bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi.

Naz Elmas ile yeni boşanmıştı! Erol Özmandıracı genç bir kadınla Bodrum'da yakalandı

2019'da evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Bir süredir fikir anlaşmazlıkları yaşadıkları ve boşanma kararı aldığı iddiası konuşulan çift ortak bir açıklama yaparak evliliklerini karşılıklı saygı, anlayış ve mutabakat çerçevesinde noktaladıklarını belirtmişti.

Erol Özmandıracı'nın eski eşine 6 milyon TL ödediği de boşanma haberleri sırasında gündem olmuştu.

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DENİZDE SAMİMİ ANLAR

Erol Özmandıracı eski eşini çabuk unuttu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özmandıracı, Bodrum'da gizemli bir güzelle görüntülendi. Türkbükü'nde bağlı teknesinde tatil yapan Özmandıracı, kız arkadaşı ile denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Özmandıracı'nın sevgilisinin yine kendisinden küçük olduğu iddia edildi.

Eşi kendisinden 17 yaş büyüktü! Naz Elmas ve Erol Özmandıracı tek celsede boşandıEşi kendisinden 17 yaş büyüktü! Naz Elmas ve Erol Özmandıracı tek celsede boşandı


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Anahtar Kelimeler:
Naz Elmas
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