Nazlı Sabancı anne oldu! Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel müstakbel eltisini yalnız bırakmadı

Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden olan Hacı Sabancı ile 5 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine giren Zeynep Nazlı Sabancı heyecanla bebeğini kucağına almayı bekliyordu. Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

Sosyetenin gözde isimlerinden biri olan Nazlı Sabancı sık sık sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşıyordu. 2. Sayfa'nın haberine göre çiftin bir kız bebeği oldu.

Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel de müstakbel eltisini yalnız bırakmadı.

İki Yabancı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Erçel, Nazlı Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.



