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  4. Nazlı Sabancı anne oldu! Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel müstakbel eltisini yalnız bırakmadı

Nazlı Sabancı anne oldu! Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel müstakbel eltisini yalnız bırakmadı

15.08.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti bebeklerini kucağına almak için gün sayıyordu. Ünlü çiftin bebeği bugün dünyaya geldi. Nazlı Sabancı'yı Hande Erçel de yalnız bırakmadı.

Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden olan Hacı Sabancı ile 5 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine giren Zeynep Nazlı Sabancı heyecanla bebeğini kucağına almayı bekliyordu. Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

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Sosyetenin gözde isimlerinden biri olan Nazlı Sabancı sık sık sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşıyordu. 2. Sayfa'nın haberine göre çiftin bir kız bebeği oldu.

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Hakan Sabancı ile mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel de müstakbel eltisini yalnız bırakmadı.

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İki Yabancı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Erçel, Nazlı Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.

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