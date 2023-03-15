HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı... Bölgeden görüntüler geliyor: Çocuklar son anda kurtarıldı

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı... Bölgeden görüntüler geliyor: Çocuklar son anda kurtarıldı

15.03.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Öte yandan bölgedeki önemli noktalardan olan Balıklıgöl'den de selin ardından yeni görüntüler geldi. Görüntüler, selden etkilenen Balıklıgöl'ün içler acısı halini gözler önüne sererken sosyal medyada o videolar "Ne balık ne göl kaldı" notuyla paylaşıldı. Ayrıca sosyal medyadaki başka bir videoda çocukların sel sularından son anda kurtarıldığı görüldü.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak sebebiyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Sel sularından son anda kurtarılan çocukların görüntüleriyle Balıklıgöl'ün son haline ilişkin videolar sosyal medyada paylaşıldı. İşte detaylar...

ÇOCUKLARI BÖYLE KURTARDILAR

s1

Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde çocukların sel sularından son anda kurtarıldığı görüldü.

s2

BALIKLIGÖL'ÜN SON HALİ

Öte yandan sel felaketinden sonra Balıklıgöl'ün son görüntüleri de paylaşıldı.

b1

Balıklıgöl'ün selden sonra kaydedilen görüntüleri içler acısı tabloyu gözler önüne serdi.

b2

b3

Kentin en önemli turistik noktalarından olan Balıklıgöl'ün son haline ilişkin görüntüler sosyal medyada "Ne balık ne göl kaldı" notuyla paylaşıldı.

g1

g2

g3

Diğer yandan Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Şehirde sağanak devam ediyor. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı... Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binali Yıldırım'ın acı günü! Binali Yıldırım'ın acı günü!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı
Kılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurduKılıçdaroğlu '3 ülke de bunu bilsin' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
sel Şanlıurfa Balıklıgöl

En Çok Okunan Haberler

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Petrolde ‘iflas’ alarmı akaryakıtta tabelayı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu! Hastaneyi su bastı...

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

Kalfa ve yardımcısının şeytani planı! Eczanedeki herkeste tespit edildi, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kalfa ve yardımcısının şeytani planı! Eczanedeki herkeste tespit edildi, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.