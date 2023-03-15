'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı... Bölgeden görüntüler geliyor: Çocuklar son anda kurtarıldı

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak sebebiyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Sel sularından son anda kurtarılan çocukların görüntüleriyle Balıklıgöl'ün son haline ilişkin videolar sosyal medyada paylaşıldı. İşte detaylar...

ÇOCUKLARI BÖYLE KURTARDILAR

Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde çocukların sel sularından son anda kurtarıldığı görüldü.

BALIKLIGÖL'ÜN SON HALİ

Öte yandan sel felaketinden sonra Balıklıgöl'ün son görüntüleri de paylaşıldı.

Balıklıgöl'ün selden sonra kaydedilen görüntüleri içler acısı tabloyu gözler önüne serdi.

Kentin en önemli turistik noktalarından olan Balıklıgöl'ün son haline ilişkin görüntüler sosyal medyada "Ne balık ne göl kaldı" notuyla paylaşıldı.

Diğer yandan Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Şehirde sağanak devam ediyor. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.