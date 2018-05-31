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Nefes Nefese dizisinin konusu nedir? Uğur Yücel'in dizisi Nefes Nefese oyuncu kadrosu ve fragmanları

DİZİ HABERLERİ  | 31.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı Star TV'nin iddialı dizisi Nefes Nefese ekrana gelmek için gün sayıyor. TMC Film imzalı dizisinin senaryosunu Selin Tunç yazarken, yönetmenliğini de başrol oyuncusu Uğur Yücel yapıyor. Sürekleyici bir maceranın konu alındığı Nefes Nefese dizisinin konusu nedir?

Nefes Nefese dizisinin konusu nedir? Uğur Yücel'in dizisi Nefes Nefese oyuncu kadrosu ve fragmanları

Yönetmen koltuğunda ve başrolünde usta oyuncu Uğur Yücel’in yer aldığı, senaryosunu Yabancı Damat, Canım Ailem ve Aramızda Kalsın gibi başarılı işlerin de senaristliğini yapan Selin Tunç’un yazdığı, Nefes Nefese, çok yakında Star TV ekranından izleyicisiyle buluşacak.

NEFES NEFESE DİZİSİ GENEL KONUSU
Çekimleri Adana ve Antakya'da devam eden Nefes Nefese, Berlin’de, babası Ayaz Kıran’la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya’nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye’de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor.

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Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran’la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf’la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye’deki annesini ararken Antakya’da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.

NEFES NEFESE DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?
Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun'un yer aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Nefes Nefese'de; Şebnem Hassanisoughi, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Gülçin Şantırcıoğlu, Nik Xheliau, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, Serkan Genç, Mehmet Akif Özdemir, Yelda Püsküllü, Nur Güven, Seçkin Şahin, İpek Ayaz Kortunç, Zeynep Anacan, Pınar Erincin, Burak Zereyalp, Doğukaan Uğurlugülbüken, Derin Oflaz, Asil Yıldırım rol alıyor.

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