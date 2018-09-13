Nefis ve kolay kısır tarifi - 10 dakikada kısır nasıl yapılır?

Kısır, ister ana yemek ister aperatif olarak kolaylıkla hazırlanan lezzetli bir yemektir. Özellikle adı altın günler ile anılan kısır, bulgur ile yapılması nedeniyle sağlıklı ve hafiftir. Haberimizde pratik kısır tarifi ile kısa zamanda çok nefis bir kısır yapabilirsiniz. Kısır nasıl yapılır? Malzemeler nelerdir? İşte sizler için hazırladığımız videolu anlatımı ile leziz bir kısır tarifi... KISIR NASIL YAPILIR? İki çeşit olan bulgurun incesi, kısır ve köfte yapımında tercih edilir. Günün her vakti yenilebilen kısır, bulgur nedeniyle de sağlık açısından birçok faydası da vardır. Kısır için kullanılan malzemeler arasında sevmedikleriniz varsa çıkarabilir veya başka bir malzeme ekleyerek değişik bir tat elde edebilirsiniz. Tercihinize göre kısır yapımında domates salçası veya biber salçası seçebilirsiniz. Gelelim kısır için gerekli malzemeler listesine... KISIR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 6 kişilik kısır yapmak için gerekli olan malzemeler şunlardır; 2 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 adet salatalık

4 dal taze soğan

1/2 demet maydanoz

1/2 demet kıvırcık marul

2 adet limon suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı nar ekşisi

KISIR TARİFİ İlk olarak bulguru, geniş bir kaba koyarak üzerine sıcak suyu ekliyoruz ve üzerini streç filmle kapatıyoruz. Bu şekilde bulgurun suyu emmesini ve şişmesini bekliyoruz. Ara sıra bulgurun durumunu kontrol etmekte fayda var. Bu sırada taze soğanı, nane ve maydanozu doğrayınız. Bulgurlar şiştikten sonra şöyle bir karıştırarak kısırın tane tane olmasını sağlayabiliriz. Daha sonra ise sırasıyla domates salçası (biber salçası) ve zeytinyağı eklenir. Ve malzemeler, bulgurun her yanına dağılacak şekilde karıştırılır. Bulgur iyice renk alana kadar devam edilir. Sonrasında 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 limonun suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini de ekleyin. En son olarak doğradığınız marul, maydanoz, taze soğanı da ekleyerek iyice karıştırınız. Kısırınız servise hazırdır. KISIR TARİFİ VİDEOLU ANLATIM EN GÜZEL KISIR İÇİN PÜF NOKTASI Bulgurun şişmesinden sonra eklediğimiz salçayı, isterseniz kuru soğan ve zeytinyağı ile birlikte tavada kavurduktan sonra da ekleyebilirsiniz. Tercihinize göre bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz bu karışıma.

Kısır yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta kısır yapacağınız bulgurun iyi şişmesi, bunun içinde bulgur ve su oranı ayrıca bekleme süresine dikkat etmek gerek. Bulgurun üzerine kaynar su konularak üzeri kapattığınızda mutlaka kaynar su olmalıdır. Ekşiliğine ve acılığına tadına bakarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Taze baharatları kısır soğuduktan sonra ekliyoruz. Pörsümemeleri için bu nokta oldukça önemli. KISIRLIK BULGURUN FAYDALARI Kısırlık bulgur ,Bulgurun ham maddesi bulgurdur. Normal bulgurun incesine kısırlık bulgur denir. Pirinçten çok daha besleyici ve faydalı bir besindir. Anadolu' nun geleneksel yiyeceğidir. Hem ekonomik hem de oldukça yüksek karbonhidrat değerlerine sahiptir. Çinko, kepek, krom ve magnezyum bulgurun besin ögeleridir. Ayrıca bunlara ek olarak selenyum ve B12 haricindeki tüm B vitaminleri bulgurda bulunur. Ayrıca bulgur, lif açısından da oldukça zengin olup folik asit içeriği sayesinde bebekler ile hamilelerin bu ihtiyacını karşılar. Küflenme ve bozulmaya karşı da oldukça dayanıklı olsa bile bulgurun uzun süre güneş görmeyen yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Yüksek karbonhidrat değeri nedeniyle enerji verme özelliğe sahiptir.

Bulgur, özellikle okul çağındaki çocukların vücut direncini koruması ve enerjik olmaları açısından çok faydalı bir besindir. İçerisinde bulunan lifler sayesinde kandaki yağ oranını düşürür ve kötü kolesterolün kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Bulgurda bulunan B1 vitamini sinir ve sindirim sistemi için en önemli vitaminlerden birisidir. Bulgur böcek ve lavların oluşumuna dayanıklıdır. Raf ömrü oldukça uzun, sıcağa ve rutubete dayanıklıdır. Bulgur doymamış yağa sahiptir. Bulgur ekonomiktir. Hazırlaması kolaydır. Vejeteryan beslenmeye çok uygun bir üründür. Bulgurda bazı sebzelerden daha fazla demir bulunmaktadır. Bulgur, bağırsakların çalışmalarını düzenler ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca bağırsak kanseri ile savaşır. Kansere en etkili besin maddelerinden birisidir. Böbrek hastalarının bulguru kontrollü olarak tüketmesi gerekmektedir. İçeriğindeki besin ögelerinden dolayı bazıları böbrek hastalarında böbrekleri yorucu etki yapabiliyor. Bu nedenle ne sıklıkla tüketilmesi konusunda hekime danışılması sağlık açısından çok gereklidir.

Bulgur sindirim ve sinir sistemine çok faydalıdır. Bulgurun, şeker hastalığına, kalp ve damar hastalığına, kanın şekerinin düzenlenmesine, kansere, kilo vermeye, kemik sağlığına, anemi hastalığına, alzheimer hastalığına, safra taşlarına, dokuların güçlenmesine, saç sağlığına ve cilt sağlığına oldukça faydası vardır. Bulgurun ufak yaşlardan itibaren düzenli olarak tüketilmesi, ilerleyen yaşlarda birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Özellikle çocukların zihinsel gelişimi ve kemik yapısının oluşmasında bulgurun faydası çok fazladır. Kısırlık bulgurun zararları Bulgurun sağlık açısından her yaştan insan için birçok faydası vardır. Şimdiye kadar yapılan bu konuyla ilgili bilimsel araştırmalarda bulgurun sağlık açısından herhangi bir zararı olduğu saptanmamıştır. Fakat her yiyecekte olduğu gibi fazla tüketilmesi bazı sorunlara neden olabilir. Bulgurun fazla tüketilmesi gaz sorununu ortaya çıkarabilir. Aşırı gaz sonucu karın bölgesinde sancı ve ağrıya neden olabilir. Bulgurun fazla tüketilmesi mide sorunu yaşayan kişilerde mide ağrılarına neden olabilir.