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Nehir Erdoğan'dan Cem Aydın açıklaması: Çok güzel dostuz biz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 12:03 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Derin Mermerci'nin eski eşi Cem Aydın, önceki akşam oyuncu Nehir Erdoğan ile birlikte görüntülendi. Fotoğrafların yanlış anlaşılmamasını istediğini belirten Erdoğan, "Arkadaşlar burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Mantıksız, yalan dolan şeylere gerek yok. Hep beraber çok güzel dostuz biz" şeklinde konuştu.

Nehir Erdoğan'dan Cem Aydın açıklaması: Çok güzel dostuz biz

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyetik güzel Derin Mermerci ile 2013 yılında evlenen ve 2019'un sonunda boşanan iş insanı Cem Aydın, önceki akşam oyuncu Nehir Erdoğan ile objektiflere yansıdı.

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Görüntülendiklerini fark eden Aydın, bir süre mekanın içinde bekledi. Erdoğan ise, başka masada bulunan bir arkadaşının yanına gitti.

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Bir süre mekanda ayrı ayrı vakit geçiren ikili, daha sonra tek tek muhabirlerin yanına gelerek açıklamalarda bulundu.

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Cem Aydın, "Arkadaşlar işinizi yapıyorsunuz, sizleri anlıyorum ancak bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok" ifadelerini kullandı. Fotoğrafların yanlış anlaşılmamasını istediğini belirten Nehir Erdoğan ise şu şekilde konuştu:

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Arkadaşlar burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Mantıksız, yalan dolan şeylere gerek yok. Hep beraber çok güzel dostuz biz. Bir süre daha mekanda vakit geçiren ikili, aralarına kalabalık arkadaş grubunu alarak, hızla oradan ayrıldı.

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