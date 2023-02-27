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Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat en iyi bomber ceket modelleri

26.02.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dış giyimin en kullanışlı ürünlerinden biri olan bomber ceketler, sokak stilinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hem rahat hem kullanışlı bu ürünler pek çok modelde, renk ve desende üretilerek her beğeniye hitap etmeyi başarıyor. Üstelik her mevsime uygun kumaşta bomber ceket bulabilmek mümkün. Siz de bomber ceket almayı düşünüyor ama modeline karar veremiyorsanız en iyi bomber ceketlere yer verdiğimiz listemize göz atabilirsiniz.

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat en iyi bomber ceket modelleri

Bomber ceketler özellikle gençlerin favori giyim ürünleri arasında yer alıyor. Eğer “Bomber ceket ne demek?” diye soracak olursanız bu parçalar, pilot ya da bombacı ceketi olarak da bilinirler. Bu modellerin genel özelliği şişkin olması, manşetli kollara ve lastikli bel kısmına sahip olmasıdır; diyebiliriz. Gelin, son derece kullanışlı olan bomber ceket kadın ve erkek modellerine birlikte göz atalım.

1. Her erkeğin dolabında olması gereken: Mavi Yaka Detaylı Hâkî Bomber Ceket

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Bomber ceket kombinleri erkekler için de en vazgeçilmez tercihlerden biri oluyor. Bu modellerin özellikle bahar ayları için olmazsa olmaz giyim ürünlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Oversize bomber ceket erkek model arayışındaysanız sıradaki ürünü çok beğeneceksiniz!

Geniş kesime sahip olan Mavi Yaka Detaylı Hâkî Bomber Ceket hem sadeliği hem spor tarzı ile öne çıkan bir ürün. Çıtçıt kapamalı iki adet yan cebi bulunan ceketin yakası ise kürk detaylı. Sade ve spor bir tarzıyla göz kamaştıran ceket, günlük giyimde kullanılabilecek bir model. Omuz ve kol detaylarıyla hareketlenen ceket, jean pantolonlarla rahatlıkla kombinlenebilir.

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2. Spor şıklığı yakalamanız için: DeFacto Kadın Oversize Fit Kolej Baskılı Bomber Yaka Çıtçıtlı Kolej Ceket

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Spor giyim tarzını benimseyen kadınların en sevdiği dış giyimlerinden biri olan bomber ceketler, rahatlıklarıyla öne çıkıyor. Bomber ceketlerde kadın erkek ayrımı pek olmasa da bu modeller kalıp açısında değişiklik gösterebiliyorlar.

Kolej ceket modeline sahip DeFacto Kadın Oversize Fit Kolej Baskılı Bomber Yaka Çıtçıtlı Kolej Ceket, günlük giyimde vazgeçilmeziniz olmaya aday. Kollarında ve göğüs kısmında yer alan baskılarla hareketlendirilen ürün, oldukça rahat. Ürünü ister jean pantolonlarla ister taytlarla kombinleyerek kullanabilirsiniz. Ayrıca crop atletlerle de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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3. Lacivert şıklığı: JACK & JONES Erkek Jjerush Bomber Noos Ceket

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Hem erkekler hem kadınlar için günlük yaşamın koşuşturması arasında rahat hissetmek önemli bir detay. Bu nedenle günlük giyimde rahat kıyafetleri tercih ederiz. Hafif serin günlerinin kurtarıcısı bomber ceketler de söz konusu rahat ürünlerden biri.

Bu ceketlere bir örnek olan JACK & JONES Erkek Jjerush Bomber Noos Ceket’in yaka, manşet ve etek kısımları fitilli kumaştan elde ediliyor. Fermuarlı kapama yöntemi tercih edilen ürün, oldukça sade bir görünüm sunuyor. Şık ve spor tarzı benimseyen erkekler için ideal olan modelin ceplerinde fermuar detayı yer alıyor.

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4. Deri ürünlerden vazgeçemeyenlere: Tommy Hilfiger Erkek Suni Deri Bomber Ceket

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat bomber ceket modelleri

Bomber ceketler birçok materyalle üretilebiliyor. En çok tercih edilenler arasında ise suni deri kumaşlar yer alıyor. Özellikle erkeklerin sıklıkla kullandığı bomber ceketler genel olarak suni deriden üretilenler. Çünkü deri bomber ceket erkekler için geniş kombin çeşitliliği de sunuyor.

Tommy Hilfiger Erkek Suni Deri Bomber Ceket, su geçirmez olduğu için yağışlı havalarda da rahatlıkla kullanılıyor. Hem dış hem iç ceplere sahip olan ürün, telefon ve anahtarlık gibi eşyaları yanınızda taşıyabilmeniz için geniş depolama alanı sunuyor. Yakada, manşetlerde ve etek kısımlarında ribana örgü kullanılan ceketin diğer kısımları, tamamen suni deriden oluşuyor.

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5. Hafif dış giyim ürünü arayanlara: Allthemen Erkek Günlük Ceketler Hafif Bomber Ceket

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat bomber ceket modelleri

Polyester kumaşla üretilen Allthemen Erkek Günlük Ceketler Hafif Bomber Ceket, rahat ve cilde nefes aldırabilir yapısıyla gün boyu konfor vadediyor. Dört mevsim için ideal, nadir parçalardan biri olan model; siyah ve beyazın mükemmel uyumuyla kombinleri taçlandırıyor. Üstelik ürünün farklı renk seçeneklerini de mevcut.

Günlük, diğer bir deyişle sokak stilinin önemli parçalarından biri olan bomber ceketin yan ceplerinin yanı sıra kolunda da cep detayı bulunuyor. Eğer siz de hem şıklığınıza şıklık katacak hem kalitesiyle yıllarca size eşlik edecek bir model arayışındaysanız ürünü incelemeden alacağınız cekete karar vermeyin, deriz!

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6. Kolej modelini sevenlere: Koton Kadın Oversize Bomber Ceket

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat bomber ceket modelleri

Kadın bomber ceketlerin bir kısmında da kolej teması kullanılıyor. Genel olarak gençlerin tercih ettiği kolej temalı bomber ceketler, çoğunlukla çift renklerden oluşuyor. Siz de kolej temalı bir model arayışındaysanız sıradaki ürün, tam size göre!

Çıtçıt kapamasıyla oldukça şık bir duruş sergileyen Koton Kadın Oversize Bomber Ceket, baskıları ve rengiyle göz kamaştırıyor. Kahverengi ve bej rengi ağırlıkta olmak üzere tasarlanan model, günlük kombinlere rahatlıkla uyum sağlıyor. Pamuklu kumaşıyla gün boyu konfor vadediyor. İster tişört veya kazak üzerine ister tek başına giyebileceğiniz modeli çok seveceksiniz!

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7. Çevre dostu: VERO MODA Bomber Kadın Montu

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Sadelikten, düz renklerden ve hatta direkt siyahtan vazgeçemeyenler için de bomber ceketler bulunuyor. Sadece gri fermuar detayı göze çarpan VERO MODA Bomber Kadın Montu, asil siyah rengiyle çok şık. Geri dönüştürülmüş materyallerle üretilen model, oldukça hafif yapısıyla üzerinizde ağırlık yaratmaz ve rahat kullanılır.

"Peki, bomber ceket nasıl yıkanır?" diye soracak olursanız her kumaşın farklı özelliği bulunduğu için bunu ürün etiketlere bakarak öğrenmeniz gerekiyor. Ancak bu ürünlerin genel olarak düşük ısıda ağartıcı kullanmadan yıkanması gerektiğini söyleyebiliriz.

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8. Siyah ve beyazın mükemmel uyumu: ONLY Kadın Onlnewcoleen Bomber Ceket Cc OTW Bomber Ceket

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat bomber ceket modelleri

Çizgili yaka, manşet ve etek kısımlarıyla göze çarpan ONLY Kadın Onlnewcoleen Bomber Ceket Cc OTW Bomber Ceket; şık tasarımıyla kombinleriniz bir üst seviyeye taşımaya hazır! Siyah ve beyaz renklerden oluşan ürün, kolej ceket görünümüyle herkesin beğenisini kazanıyor. Çıtçıt kapamasıyla rahat giyiliyor. Ceketin göğüs bölgesinde yazılı baskı da bulunuyor.

Geniş kalıbın aksine daha dar ve kısa bir modele sahip olan ürün, bedene tam oturduğu için modeli alırken tam bedeninizi seçebilirsiniz. Siz de günlük giyimde vazgeçilmeziniz olacak modele bir şans vermeye ne dersiniz?

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9. Her an her yerde: adidas Bomber Ceket

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat bomber ceket modelleri

Rengi ve modeliyle kadınları kendine hayran bırakan adidas Bomber Ceket, gül kurusu rengine sahip. Cep, fermuar ve astar detayları ise tamamen siyah. Sade ve şık bomber ceket, her tarz spor ayakkabı ile kombin oluşturulmasına imkân tanıyor. Alt giyimde ise jean veya taytın yanı sıra uygun renklerde eşofman altlarıyla da harika bir uyum sergiliyor.

Göz kamaştıran parça sadece günlük kullanımda değil, sportif faaliyetler için de oldukça kullanışlı. Ceketi arkadaş buluşmalarınızda giyebileceğiniz gibi sabah yürüyüşlerinizde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. "İyi ki almışım!" diyeceğiniz modeli kaçırmayın!

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10. Sokak stilinin olmazsa olmazı: Zeagoo İlkbahar Sonbahar Bombacı Ceketi

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat bomber ceket modelleri

Kolunda fermuarlı bir cebi bulunan Zeagoo İlkbahar Sonbahar Bombacı Ceketi, siyah rengin tutkunları için oldukça ideal bir parça. Dar ve bel hizasında modele sahip olan ürün, pek çok kombinin tamamlayıcısı olabiliyor. Crop model atletlerle son derece hoş bir uyum yakalayan bomber ceket, fermuarlı kapamasıyla rahat kullanılıyor.

Sade ve düz renk olduğu için diğer giyim ürünleriyle rahatlıkla kombinlenebiliyor. Pamuklu kumaşı ise gün boyu süren konforun kapılarını aralıyor. Her kadının dolabında yer alması gereken bu kurtarıcı parçaya siz de mutlaka bir şans vermelisiniz.

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