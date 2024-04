Simpsonlar'ın (The Simpsons) ilk bölümünden beri vardı! Efsane karakter seriye veda etti... Yapımcı sürpriz ölüm için özür diledi

The Simpsons 35. sezonun "Cremains of the Day" isimli 15. bölümünde hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı. 21 Nisan'da yayınlanan bölümünde Moe's Tavern'in müdavimi Larry Dalrymple (Larry the Barfly) karakteri hayatını kaybetti. 1989'daki ilk bölümü olan "Simpsons Roasting on an Open Fire"dan bu yana Moe's Tavern'de görülen "The Simpsons"ın arka plan karakterlerinden biri olan Larry Harry Shearer tarafından seslendiriliyordu. Nadiren konuşmasıyla tanınan Larry karakterinin ölümü Homer ve arkadaşlarını kadar izleyenleri de şoke etti.

Yapımcı Tim Long Larry Dalrymple'ın ölümünün izleyiciler üzerinde güçlü bir etki bırakmasını istediğini itiraf ederek, "Bazı hayranlar üzgünse özür dilerim ama Larry'nin ölümünü hayatımızdaki en önemsiz insanların bile onur ve değere sahip olduğunu ve gerçekten kimseyi hafife almamamız gerektiğini göstermenin bir yolu olarak kullanmak istedik. Ben bu ölümü yazarak hayranları etkilemek istemiştim ve etkilediğini gördüm de. Bu beni çok rahatlattı. Çünkü bu hâlâ dizinin sevilerek izlendiğini gösteriyor. Ama hayranlar sakın korkmasın. Simpsonlar'daki önemli karakterleri öldürmeye niyetimiz yok" dedi.

Simpsonlar'da yıllar içinde aralarında Maude Flanders, Frank Grimes, Mona Simpson ve Edna Krabappel gibi isimlerin olduğu karakterler de hayatını kaybetmişti.