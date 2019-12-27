MAGAZİN
  4. Netflix, 3 yeni Türk dizisi çekeceğini duyurdu

Netflix, 3 yeni Türk dizisi çekeceğini duyurdu

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2019 21:20 | Son Güncelleme

Netflix'in 2020 yılında 3 Türk dizisi daha çekeceği açıklandı. Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino, çekilecek dizilerin Hakan: Muhafız'ın yeni bölümlerinin, Aşk 101 ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı bir belgesel olacağını söyledi.

Netflix, 3 yeni Türk dizisi çekeceğini duyurdu

Türkiye'de insanların her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiği çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, Türkiye yatırımlarına devam ediyor. Netflix, bugüne kadar iki Türk dizisi çekti. Bunlardan bir tanesi olan 'Hakan: Muhafız' büyük ses getirmişti. Netflix'in ikinci Türk dizisi ise 'Atiye' olarak isimlendiriliyor ve 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix kullanıcılarıyla buluşacak.

Atiye yarın, Türkiye de dahil olmak üzere 190 ülkede yayınlanacak. 8 bölümden oluşacak olan Atiye, uzunca bir süredir özellikle de Türkiye'deki Netflix kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Ancak görünen o ki Netflix, ilerleyen dönemlerde de yeni Türk dizileriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam edecek.

Netflix'in Türkiye'yle ilgili 2020 yılındaki plan ve stratejilerine değinen Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino, Türkiye'nin Netflix için önemli ve uzun soluklu bir pazar olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1.5 milyon kullanıcı sınırını aştıklarını söyleyen Azzolino, Netflix'in 2020 yılında 3 yeni Türk dizisine daha sahip olacağını da belirtti. Azzolino, Hakan: Muhafız'ın yeni bölümlerinin, Aşk 101 ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı bir belgeselin yakın bir gelecekte platforma ekleneceğini söyledi.

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Serkan Keskin Çukur dizisini neden kabul etmedi?Serkan Keskin Çukur dizisini neden kabul etmedi?
İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurduİlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
netflix netflix türkiye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç Mahsun'u affedecek mi?

Çukur yeni bölümden çarpıcı fragman!

Serkan Keskin Çukur dizisini neden kabul etmedi?

Serkan Keskin Çukur dizisini neden kabul etmedi?

Atiye dizisine Beren Saat'in sevişme sahnesi damga vurdu

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

Kuzey Yıldızı 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey, Yıldız'dan uzaklaşmaya çalışıyor

Kuzey, Yıldız'dan uzaklaşmaya çalışıyor

Özgürcan Çevik yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Yeter Ali hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni diziyle ekranlara dönüyor!

Sevilen diziler yılbaşı tatiline çıkıyor! Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Sevilen dizilerin hayranlarına kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.