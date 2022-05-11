Netflix adım atmaya başladı! Şifre paylaşanlara kötü haber

Netflix'ın şifre paylaşımına son vereceğine yönelik birçok haber ortaya çıkmıştı. Şirket, mart ayında ise Netflix hesaplarını hane dışındaki kişilerle paylaşanların ek bir ödeme yapması için Şili, Kosta Rika ve Peru gibi ülkelerde testlere başlamıştı. Şimdi Netflix'in çalışanlara gönderdiği bir not, şirketin şifre kısıtlaması için harekete geçtiğini ortaya çıkardı.

NETFLIX ŞİFRE PAYLAŞIMINA SON VERECEK

New York Times, söz konusu notta Netflix'in yıl sonuna kadar (büyük olasılıkla 2022'nin son üç ayında, yani ekim ayı başında) daha uygun fiyatlı ve reklam destekli bir abonelik sunabileceğini çalışanlarına bildirdiğini kaydetti. Notta, aynı zamanda şifre paylaşımını da sınırlandırmaya başlamayı planladığı belirtildi.

Dünya çapında 200 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix’e göre 100 milyon hane tarafından şifre paylaşımı yapılıyor.

NEREDEYSE 11 YILDIR YAŞAMADIĞINI 2022'DE YAŞADI

Nisan ayında Netflix, yılın ilk çeyreğinde abone kaybettiğini söylemişti. Şirket, Ekim 2011'den bu yana ilk kez abone kaybı yaşamıştı. 200 bin abone kaybeden Netflix, önümüzdeki çeyrekte iki milyon kayıp daha bekliyor.



