Netflix çok izlenen dizisi 1899'u iptal etti

Popüler gizem dizisinin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese, ilk sezonuyla 17 Kasım'da seyirciyle buluşan dizinin yeni bölümlerinin gelmeyeceğini dün duyurdu.

İkilinin Instagram'dan yaptığı açıklamada "1899'un yenilenmeyeceğini üzülerek söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu Dark'ta yaptığımız gibi 2. ve 3. sezonla bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planladığınız gibi gitmez" ifadeleri kullanıldı.

Odar ve Friese sözlerini şöyle sürdürdü:

Hayat böyle bir şey. Bunun milyonlarca hayranımızı hayal kırıklığına uğratacağını biliyoruz. Ancak bu harika maceranın bir parçası olduğunuz için size tüm kalbimizle teşekkür etmek istiyoruz. Sizi seviyoruz. Bunu hiç unutmayın.

1899'da geçen dizi, Kerberos adlı buharlı gemiyle New York'a seyahat eden bir grup göçmenin karanlık ve kafa karıştırıcı bir gizemle karşılaşmasını anlatıyor.



