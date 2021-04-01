Netflix dizisinde Birce Akalay’ın partneri İbrahim Çelikkol oldu

Babil dizisinden sonra Netflix yapımı Kuş Uçuşu adlı dizi için hazırlıklara başlayan Birce Akalay’ın partneri belli oldu. Daha önce Siyah Beyaz Aşk dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı İbrahim Çelikkol, Netflix dizisinde Akalay’la birlikte oynayacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Mehdi karakterine veda eden İbrahim Çelikkol, en son Babil dizisinde İlay karakterini canlandıran Birce Akalay ile yeniden buluşuyor.

SİYAH BEYAZ AŞK DİZİSİNDE OYNAMIŞLARDI

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, 2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizisinde birlikte rol aldı. Siyah Beyaz Aşk’ın 28 Mayıs 2018 tarihinde final yaptığında dizinin tutkunlarının isyanı sosyal medyayı kaplamıştı. İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay ikilisinin yeniden ne zaman buluşacaklarını soranlar da çoktu. İşte yeni buluşma 2021 yılında gerçekleşecek.

Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu Ay Yapım imzalı Kuş Uçuşu isimli dizi için Birce Akalay ve Miray Daner ile anlaşma sağlanmıştı. Son olarak İbrahim Çelikkol ile de anlaşıldığı ortaya çıktı.

