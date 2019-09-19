Netflix HD ve HDR10 destekli telefon listesini güncelledi

Popüler dizi ve film platformu Netflix, internet tarayıcısı ve akıllı TV’lerde olduğu kadar mobil cihazlardan da fazlasıyla hizmet veriyor. Her hafta güncellenen uygulaması ile kullanıcılarına yeni özellikler sunan Netflix, iPhone cephesinde yeniliklerini hızlı bir şekilde sunabilse de, Android tarafında biraz elini yavaş tutuyor.
Bunun en büyük sebebi doğal olarak Android cephesindeki telefon çeşitliliğinin çok fazla olması. Ancak Netflix yine de Android telefonlar için yenilikler yapmaya devam ediyor. Netflix şimdi de HD ve HDR10 destekli Android telefon listesini güncelledi. Pixel 3a, Galaxy S10, Galaxy Note 10, Huawei P30 ve LG V40 modelleri artık HDR10 ve HD özelliklerini destekliyor.
Biz de sizler için Netflix’in Android cephesinde hangi telefonlara HD ve HDR10 desteğini sunduğunu bir araya getirdik. Bakalım sizin telefonunuz Netflix’in HD ve HDR10 özelliklerini destekliyor mu?
HD destekli telefonlar
Asus ZenFone 2
Asus ZenFone 3 Ultra
Asus ZenFone Zoom
Google Nexus 6
Google Nexus 5X
Google Nexus 6P
Google Pixel ve Pixel XL
Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL
Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL
Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL
Honor 10
Honor Play
HTC One A9
HTC Butterfly 3
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 20
Huawei Nova 3
Huawei P Smart+
Huawei P20
Huawei P30 ve P30 Pro
LG G3
LG G6
LG G7
LG G7 One
LG Q9 One
LG X5
LG V20
LG V30
LG V35
LG V40
Motorola DROID Turbo 2
Motorola Moto X 2014
OnePlus 7 ve 7 Pro
Razer Phone
Razer Phone 2
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A20 ve A20e
Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Note 7
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy S6 Edge+
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S10, S10e, S10+
Samsung M10
Samsung M20
Samsung M30
Sony Xperia X
Sony Xperia X Compact
Sony Xperia X Performance
Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZs
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Premium
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia Z5
HDR10 destekli telefonlar
Honor 10
Honor Play
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 20
Huawei P20
Huawei P30 ve P30 Pro
LG G7
LG G7 One
LG Q9 One
LG X5
LG V30
LG V35
LG V40
One Plus 7 ve 7 Pro
Pixel 3
Razer Phone
Razer Phone 2
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Tab S3
Samsung Galaxy Tab S4
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S10, S10e, S10+
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Premium
Sony Xperia XZ3
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