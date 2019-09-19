Netflix HD ve HDR10 destekli telefon listesini güncelledi

Popüler dizi ve film platformu Netflix, internet tarayıcısı ve akıllı TV’lerde olduğu kadar mobil cihazlardan da fazlasıyla hizmet veriyor. Her hafta güncellenen uygulaması ile kullanıcılarına yeni özellikler sunan Netflix, iPhone cephesinde yeniliklerini hızlı bir şekilde sunabilse de, Android tarafında biraz elini yavaş tutuyor.

Bunun en büyük sebebi doğal olarak Android cephesindeki telefon çeşitliliğinin çok fazla olması. Ancak Netflix yine de Android telefonlar için yenilikler yapmaya devam ediyor. Netflix şimdi de HD ve HDR10 destekli Android telefon listesini güncelledi. Pixel 3a, Galaxy S10, Galaxy Note 10, Huawei P30 ve LG V40 modelleri artık HDR10 ve HD özelliklerini destekliyor.

Biz de sizler için Netflix’in Android cephesinde hangi telefonlara HD ve HDR10 desteğini sunduğunu bir araya getirdik. Bakalım sizin telefonunuz Netflix’in HD ve HDR10 özelliklerini destekliyor mu?

HD destekli telefonlar



Asus ZenFone 2

Asus ZenFone 3 Ultra

Asus ZenFone Zoom

Google Nexus 6

Google Nexus 5X

Google Nexus 6P

Google Pixel ve Pixel XL

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL

Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL

Honor 10

Honor Play

HTC One A9

HTC Butterfly 3

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Nova 3

Huawei P Smart+

Huawei P20

Huawei P30 ve P30 Pro

LG G3

LG G6

LG G7

LG G7 One

LG Q9 One

LG X5

LG V20

LG V30

LG V35

LG V40

Motorola DROID Turbo 2

Motorola Moto X 2014

OnePlus 7 ve 7 Pro

Razer Phone

Razer Phone 2

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A20 ve A20e

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S10, S10e, S10+

Samsung M10

Samsung M20

Samsung M30

Sony Xperia X

Sony Xperia X Compact

Sony Xperia X Performance

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia Z5