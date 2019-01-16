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Netflix HDR ve HD desteği artıyor!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 16.01.2019 09:14 | Son Güncelleme

Netflix HDR ve HD desteğini sunduğu telefonların sayısını arttırdı. Netflix HDR ve HD desteğine kavuşan yeni Android telefonlar haberimizde yer alıyor. Bakalım hangi Android telefonlar daha HDR ile anca tanışmış.

Netflix HDR ve HD desteği artıyor!

Netflix, iOS ve Android platformlarına olan desteğini gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor. Önceliğini iPhone ve iPad’e veren Netflix, Android’i ikinci plana atmıştı. Hal böyle olunca yeni çıkan amiral gemisi modelleri maalesef ki HDR ve HD desteğine kavuşamamıştı.

Netflix nihayet gelen tepkileri değerlendirdi ve HDR ve HD desteği sunduğu Android telefonların sayısını arttırdı.

Netflix, Huawei, LG ve Sony’nin telefonlarına HD desteğini sunmasının yanında Google Pixel 3’ü de boş geçmedi. HDR ekrana sahip olan amiral gemisi Android telefonların nerdeyse tamamı son güncelleme ile HDR özelliğine sahip oluyor. Ayrıca bugün Google Pixel 3 modellerine de HDR desteği eklendi.

Netflix HD desteği gelen telefonlar

LG G7 / G7 One / Q9 One / X5 / V30 / V35 / V40
Huawei Mate 10 Pro / Mate 20 / P 20
Razer Phone
Honor 10
Sony Xperia XZ Premium / XZ1 / XZ2 / XZ2 Premium / Xperia XZ3
Galaxy Note 9 / Note 8 / Tab S3 / Tab S4 / Galaxy S9/ Galaxy S9+
Netflix HDR10 desteği 
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Huawei Mate 20
LG Q9 One
LG X5

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Anahtar Kelimeler:
Netflix HDR HD

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