Netflix HDR ve HD desteği artıyor!

Netflix, iOS ve Android platformlarına olan desteğini gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor. Önceliğini iPhone ve iPad’e veren Netflix, Android’i ikinci plana atmıştı. Hal böyle olunca yeni çıkan amiral gemisi modelleri maalesef ki HDR ve HD desteğine kavuşamamıştı.
Netflix nihayet gelen tepkileri değerlendirdi ve HDR ve HD desteği sunduğu Android telefonların sayısını arttırdı.
Netflix, Huawei, LG ve Sony’nin telefonlarına HD desteğini sunmasının yanında Google Pixel 3’ü de boş geçmedi. HDR ekrana sahip olan amiral gemisi Android telefonların nerdeyse tamamı son güncelleme ile HDR özelliğine sahip oluyor. Ayrıca bugün Google Pixel 3 modellerine de HDR desteği eklendi.
Netflix HD desteği gelen telefonlar
LG G7 / G7 One / Q9 One / X5 / V30 / V35 / V40
Huawei Mate 10 Pro / Mate 20 / P 20
Razer Phone
Honor 10
Sony Xperia XZ Premium / XZ1 / XZ2 / XZ2 Premium / Xperia XZ3
Galaxy Note 9 / Note 8 / Tab S3 / Tab S4 / Galaxy S9/ Galaxy S9+
Netflix HDR10 desteği
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Huawei Mate 20
LG Q9 One
LG X5
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