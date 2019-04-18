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Netflix'in Beyonce belgeseli yayında!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

Homecoming: A Film by Beyoncé, bugün Netflix’te yayınlanmaya başlandı.

Netflix'in Beyonce belgeseli yayında!

Beyonce’nin Coachella 2018’deki unutulmaz performansına yakından bir bakış niteliği taşıyan; aynı zamanda da Amerika tarihindeki siyahi üniversitelere bir saygı duruşunda bulunan Homecoming: A Film by Beyoncé, bugün Netflix’te yayınlanmaya başlandı. Kültürel bir hareket niteliğindeki konser performansının perde arkasından samimi karelerin ekranlara yansıdığı Homecoming; Beyonce’nin vizyonu arkasındaki amacını, fedakarlıklarını ve zorlu hazırlık sürecini seyirciler ile paylaşıyor.

Homecoming, Coachella’da ana isim olarak sahne alan ilk siyahi kadın olan Beyonce’ye ilham veren Toni Morrison, Alice Walker, Marian Wright Edelman, W.E.B Du Bois, Nina Simone, Maya Angelou, Chimamanda Ngozi Adichie ve Audre Lorde gibi Afrika kökenli önemli figürlere de yer veriyor.

Çekimleri sekiz aydan daha fazla süren film, ikizlerini dünyaya getirdikten sonra sahnelere dönen dünyaca ünlü sanatçı Beyonce’nin bizzat kendi seçtiği 150’den fazla kişiden oluşan ekibiyle beraber ezber bozan performansı için geçirdiği detaylı hazırlık sürecini anlatıyor.

Hem canlı performansının hem de filmin yönetmenliğini üstlenen Beyonce, konuyla ilgili şunları söyledi: “Üstlendiğim en zor işlerden biriydi. Ama hem kendimi hem de ekibimi, sadece ‘iyi’ değil; ‘efsanevi’ olmak için zorlamam gerektiğini biliyordum. Bu performans, Afrika kökenli Amerika kültürünün önemli bir bölümü için saygı duruşu niteliğindeydi: Kültürü bilenler için dürüst ve gerçek; öğrenmesi gerekenler için ise aydınlatıcı ve eğlendirici olmalıydı. Filmin yapılış sürecinde de, hikayenin yeniden anlatılışında da amacımız aynıydı.”

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