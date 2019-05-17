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Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
KÜLTÜR SANAT  | 17.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu. 'Roma', listeye 10. sıradan giriş yaptı.

Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu

Online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu.

Oscar ödüllü Roma filmi, listeye 10. sıradan giriş yaptı. Zirvede ise 'Fyre: The Greatest Party That Never Happened' yer aldı.

Söz konusu liste şöyle:

10- Roma
İzlenme sayısı: 1.053.436

9- Velvet Buzzsaw
İzlenme sayısı: 1.262.910

8- Close
İzlenme sayısı: 1.299.353

7- Bleach
İzlenme sayısı: 1.366.049

6- Death Note
İzlenme sayısı: 1.801.109

5- IO
İzlenme sayısı: 2.059.172

4- Polar
İzlenme sayısı: 2.385.292

3- Triple Frontier
İzlenme sayısı: 2.539.826

2- Bird Box
İzlenme sayısı: 2.683.494

1- Fyre: The Greatest Party That Never Happened
İzlenme sayısı: 2.822.635

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