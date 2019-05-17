Online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu.
Oscar ödüllü Roma filmi, listeye 10. sıradan giriş yaptı. Zirvede ise 'Fyre: The Greatest Party That Never Happened' yer aldı.
Söz konusu liste şöyle:
10- Roma
İzlenme sayısı: 1.053.436
9- Velvet Buzzsaw
İzlenme sayısı: 1.262.910
8- Close
İzlenme sayısı: 1.299.353
7- Bleach
İzlenme sayısı: 1.366.049
6- Death Note
İzlenme sayısı: 1.801.109
5- IO
İzlenme sayısı: 2.059.172
4- Polar
İzlenme sayısı: 2.385.292
3- Triple Frontier
İzlenme sayısı: 2.539.826
2- Bird Box
İzlenme sayısı: 2.683.494
1- Fyre: The Greatest Party That Never Happened
İzlenme sayısı: 2.822.635
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