Online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu.

Oscar ödüllü Roma filmi, listeye 10. sıradan giriş yaptı. Zirvede ise 'Fyre: The Greatest Party That Never Happened' yer aldı.

Söz konusu liste şöyle:

10- Roma

İzlenme sayısı: 1.053.436

9- Velvet Buzzsaw

İzlenme sayısı: 1.262.910

8- Close

İzlenme sayısı: 1.299.353

7- Bleach

İzlenme sayısı: 1.366.049

6- Death Note

İzlenme sayısı: 1.801.109

5- IO

İzlenme sayısı: 2.059.172

4- Polar

İzlenme sayısı: 2.385.292

3- Triple Frontier

İzlenme sayısı: 2.539.826

2- Bird Box

İzlenme sayısı: 2.683.494

1- Fyre: The Greatest Party That Never Happened

İzlenme sayısı: 2.822.635