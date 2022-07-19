Netflix'in yeni Türk filmi Gönül'den ilk görüntüler!

Soner Caner'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Gönül"ün kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Bülent Emin Yarar, Ali Seçkiner Alici, Selim Bayraktar, Şevval Sam, Asiye Dinçsoy, Nazmi Kırık, Ferit Kaya yer alıyor.

GÖNÜL KONUSU NEDİR?

Kemane çalan Piroz, erkek kardeşleriyle beraber köy köy gezerek düğünlerde ve cenazelerde çalıp söylemektedir. Piroz, bir düğünden önce Sümbül adındaki geline sevdalanır. Sümbül de Piroz'a ilk görüşte âşık olur. Sadece kendilerinin bildiğini sandıkları aynı şarkıyı birlikte söylemeye başlarlar. Düğün ise iki aile arasında çıkan trajik bir kavgayla sona erer.

Sümbül artık istenmeyen bir gelindir ve öldürülmesi gerekmektedir. Piroz, sevdiğini korumak için mücadeleye girişince köylüleri onun en büyük destekçisi olur. Sümbül'ü kaçıran Piroz, onu kendi göçebe köyüne götürür. Sümbül'ün ailesi bu duruma kabullenmez ve silahlanıp onun peşine düşer.



Piroz ise vazgeçmemeye kararlıdır. Zamanında benzer sorunlar yaşamış olan babası Mirze, Piroz'u destekler. Seymen Ağa, Piroz ve Sümbül'ü yakalamak üzereyken köylüler tüm eşyalarını da yanlarına alıp büyük bir nehri aşarak koca köyü uzakta bir yere taşırlar. Oğlunun, sevdiği kadınla mutlu bir şekilde yaşayacağından emin olan Mirze ise arkada kalarak kötü adamlara karşı koyar.

