MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Netflix'in yeni Türk filmi Gönül'den ilk görüntüler!

Netflix'in yeni Türk filmi Gönül'den ilk görüntüler!

19.07.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix Türkiye'nin yeni yerli filmi "Gönül", 10 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak. BKM imzalı filmde Erkan Kolçak Köstendil ve Hazar Ergüçlü başrollerde oynuyor.

Netflix'in yeni Türk filmi Gönül'den ilk görüntüler!

Soner Caner'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Gönül"ün kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Bülent Emin Yarar, Ali Seçkiner Alici, Selim Bayraktar, Şevval Sam, Asiye Dinçsoy, Nazmi Kırık, Ferit Kaya yer alıyor.

GÖNÜL KONUSU NEDİR?

Kemane çalan Piroz, erkek kardeşleriyle beraber köy köy gezerek düğünlerde ve cenazelerde çalıp söylemektedir. Piroz, bir düğünden önce Sümbül adındaki geline sevdalanır. Sümbül de Piroz'a ilk görüşte âşık olur. Sadece kendilerinin bildiğini sandıkları aynı şarkıyı birlikte söylemeye başlarlar. Düğün ise iki aile arasında çıkan trajik bir kavgayla sona erer.

Sümbül artık istenmeyen bir gelindir ve öldürülmesi gerekmektedir. Piroz, sevdiğini korumak için mücadeleye girişince köylüleri onun en büyük destekçisi olur. Sümbül'ü kaçıran Piroz, onu kendi göçebe köyüne götürür. Sümbül'ün ailesi bu duruma kabullenmez ve silahlanıp onun peşine düşer.
1658225968519

Piroz ise vazgeçmemeye kararlıdır. Zamanında benzer sorunlar yaşamış olan babası Mirze, Piroz'u destekler. Seymen Ağa, Piroz ve Sümbül'ü yakalamak üzereyken köylüler tüm eşyalarını da yanlarına alıp büyük bir nehri aşarak koca köyü uzakta bir yere taşırlar. Oğlunun, sevdiği kadınla mutlu bir şekilde yaşayacağından emin olan Mirze ise arkada kalarak kötü adamlara karşı koyar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sert çıktı! 'Sen müzisyen değilsin! Sadece...' Sert çıktı! 'Sen müzisyen değilsin! Sadece...'
Öldürülen kocasının abisini ifşa etti! Şoke eden mesajlarÖldürülen kocasının abisini ifşa etti! Şoke eden mesajlar
Mustafa Sandal o videoyu paylaşıp tepki gösterdi! "Mültecilerin misafirliği bitmiştir"Mustafa Sandal o videoyu paylaşıp tepki gösterdi! "Mültecilerin misafirliği bitmiştir"
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Eymen'in katillerinin cezaları belli oldu

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Eymen'in katillerinin cezaları belli oldu

İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!

İstanbul Sözleşmesi'nde karar açıklandı!

Dekoltesiyle hayran bıraktı! Kasığına kadar...

Dekoltesiyle hayran bıraktı! Kasığına kadar...

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.