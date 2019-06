Netflix'in zirveye oturan dizisi: When They See Us

Netflix, platformun izlenmelerde zirveye oturan yeni dizisini açıkladı.

When They See Us, 13 günde tüm platformu ele geçiriyor. HBO gerçek hayattan kurgulanan mini dizisi Chernobyl ile gündemden düşmezken; benzer bir durum Netflix için de geçerli.

Netflix’in 31 Mayıs‘ta platformuna dahil ettiği orijinal mini dizisi When They See Us, büyük bir başarıya imza atıyor. Platformun Amerika hesabından yapılan açıklamaya göre, mini seri 13 gün boyunca her gün platformun en çok izlenen serisi olmuş.

Dizinin IMDB puanı ise 9.1...

When They See Us konusu

Dört bölümlük bu mini seri gerçek hayattan uyarlanıyor.

16 Nisan 1989’da Central Park’ta koşu yapan 28 yaşındaki beyaz bir kadına düzenlenen vahşi saldırı sonucu yaşları 14 ile 16 arasında değişen beş siyahi ve hispanik genç tutuklanıyor. Central Park Beşlisi olarak anılan bu gençlerin hikayesindeki en büyük sorun ise aslında bu suçu onların işlememiş olması…

Ava DuVernay tarafından yaratılan, yazılan ve yönetilen dizi, Amerikan ceza hukukunda yaşanan çöküşü de gözler önüne seriyor.