Netflix kullanıcıları Temmuz ayında dizi ve filme doyacak

Biz de sizler için Netflix'te Temmuz ayı içerisinde yer alacak olan dizi ve filmleri bir araya getirdik. Bakalım bu dizi ve filmlerden hangileri hoşunuza gidecek? Netflix dizileri



Stranger Things 3 (4/7/2019)



Kuduz fareler ve Sovyet casuslardan Yeni Kola ve yepyeni bir AVM’ye kadar Hawkins’de 1985 yazı yaşanıyor ve büyük değişiklikler kapıda. La casa de papel: 3. Kısım (19/7/2019)



Profesör ve ekibi, Rio’yu kurtarmak için yeniden bir araya geliyor. Cesur ve tehlikeli bir planla bu kez İspanya Merkez Bankası’nı hedef alan ekip, asla yılmayacak. Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed (19/7/2019)



Jerry Seinfeld’in gezici talk show’unda kahve, kahkaha ve klasik arabaların birleşimi, komedinin en zeki isimleriyle kafein yüklü maceralara dönüşüyor. Workin’ Moms: 2. Sezon (25/7/2019)



Çocuklar, yaşlanma, iş-hayat dengesi ve zorlu ilişki sorunlarıyla uğraşan Kate, Frankie, Anne ve şimdi de Ian çocuklarıyla birlikte büyüyüp serpilir. Queer Eye: 4. Sezon (19/7/2019)



Muhteşem Beşli, Kansas City’ye geri dönüyor. İlham verici baştan yaratmalara ve duygusal anlara şahit olmak için Antoni, Bobby, Jonathan, Karamo ve Tan’e katılın.

The Last Czars (3/7/2019)

yüzyılın başlarında sosyal ayaklanma Rusya’yı sardığında, Çar II. Nikolay’ın değişime direnmesi bir devrim başlatır ve bir hanedanı sona erdirir. Yummy Mummies: 2. Sezon (3/7/2019)



Çekici Anneler anneliğe alışırken, seks hayatlarına heyecan katarken ve yeniden hamile kalmayı isteyip istemediklerini sorgularken aralarına yeni bir üye katılır. You Me Her: 4. Sezon (12/7/2019)



Bağlılık töreniyle evlenen Emma, Jack ve Izzy ebeveyn olmaya hazırlanırken banliyöde yaşama fikrini değerlendirir. Extreme Engagement (12/7/2019)



Nişanlı bir çift, bir yıllık bir süre boyunca sekiz farklı kültürün evlilik geleneklerini keşfedecekleri bir yolculuğa çıkıp bağlılıklarını test ediyor. Blown Away (12/7/2019)



Cam üfleme sanatıyla heykel yapımında usta olan on sanatçı, 60 bin dolarlık ödülü almak ve şampiyon olmak için kıyasıya bir rekabet içinde. Typewriter (19/7/2019)



Bir aile, Goa’nın bir banliyösünde yer alan ve perili olduğuna inanılan bir eve taşınır. Ardından genç arkadaşlardan oluşan bir grup, evi araştırma cesaretini gösterir. Another Life (25/7/2019)



Dünya dışı bir nesnenin kökenini araştırmak üzere yüksek riskli bir göreve giden Astronot Niko Breckenridge ve genç mürettebatı, akıl almaz tehlikelerle karşılaşır.

My First First Love: 2. Sezon (26/7/2019)



Tae-o ve arkadaşları, dostluğun ve aşkın iniş çıkışlarıyla uğraşırken birbirleriyle olan ilişkilerinde yeni zorluklarla karşı karşıya kalır. Sugar Rush: 2. Sezon (26/7/2019)



Hızlı tempolu yarışmada, pastacılar hem lezzet hem görünüm olarak en muhteşem tatlıları hazırlamak için zamana karşı yarışıyor. Netflix filmleri



The Red Sea Diving Resort (31/7/2019)



Etiyopyalı mültecileri İsrail’e gizlice götürmek üzere cesur bir Mossad ajanının (Chris Evans) önderliğinde tehlikeli bir görev üstlenen ekip, gerçek turistler için paravan bir otel açar. Kidnapping Stella (12/7/2019)



Fidye için kaçırılarak bağlanmış ve ağzı tıkanmış hâlde alıkonulan bir kadın, kendini kaçıran maskeli kişilerin yaptığı detaylı planı bozmak için sahip olduğu sınırlı güçleri kullanır. Cities of Last Things (11/7/2019)



Tersine kronolojiyle gelişen distopik hikâyede, karmaşık geçmişi olan bir adam onlarca yıl önce kendisine yanlış yapan kişilerden intikam alıyor. Point Blank (12/7/2019)



Acil servis hemşiresi bir adam, hamile karısını kurtarmak için yaralı bir cinayet zanlısıyla iş birliği yaparak zamana, rakip suçlulara ve hain polislere karşı mücadele verir.

4 latas (12/7/2019)



Eski bir Renault ile Sahra Çölü’nü geçen iki arkadaş, 30 yıl önce aynı yolculuğu yaptıkları bir arkadaşlarıyla buluşmak üzere Mali’ye gider. Secret Obsession (18/7/2019)



Bir kadın, korkunç bir saldırının ardından kısmi hafıza kaybıyla uyanır. Hafızasını geri kazanma mücadelesi verirken en yakınındakilere gerçekten güvenebilecek midir? Boi (26/7/2019)



Genç bir Katalan şoför, iki Çinli iş adamını Barselona’da dolaştırırken kendisini yanılsamalarla dolu bir maceranın içinde bulur. Girls With Balls (26/7/2019)



Bir kadın voleybol takımının üyeleri, ormanda mahsur kalıp sapkın avcılar tarafından avlanmaya başlayınca kendilerini hayatlarının en tehlikeli oyununda bulurlar. The Son (26/7/2019)



50 yaşındaki bohem ressam Lorenzo, yeni eşinden bir erkek bebek beklemektedir. Bebeğin bakımını takıntı hâline getiren eşi, onu dünyadan ve babasından uzak tutar. Netflix komedileri



Katherine Ryan: Glitter Room (1/7/2019)



Katherine Ryan, Los Angeles’ta çekilen bu sivri stand up gösterisinde erkekler, kek satışları, kraliyet ailesi, DNA testleri ve daha fazlası hakkında konuşuyor.