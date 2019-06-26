Netflix kullanıcıları Temmuz ayında dizi ve filme doyacak

Biz de sizler için Netflix'te Temmuz ayı içerisinde yer alacak olan dizi ve filmleri bir araya getirdik. Bakalım bu dizi ve filmlerden hangileri hoşunuza gidecek?

Netflix dizileri



Stranger Things 3 (4/7/2019)



Kuduz fareler ve Sovyet casuslardan Yeni Kola ve yepyeni bir AVM’ye kadar Hawkins’de 1985 yazı yaşanıyor ve büyük değişiklikler kapıda.

La casa de papel: 3. Kısım (19/7/2019)



Profesör ve ekibi, Rio’yu kurtarmak için yeniden bir araya geliyor. Cesur ve tehlikeli bir planla bu kez İspanya Merkez Bankası’nı hedef alan ekip, asla yılmayacak.

Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed (19/7/2019)



Jerry Seinfeld’in gezici talk show’unda kahve, kahkaha ve klasik arabaların birleşimi, komedinin en zeki isimleriyle kafein yüklü maceralara dönüşüyor.

Workin’ Moms: 2. Sezon (25/7/2019)



Çocuklar, yaşlanma, iş-hayat dengesi ve zorlu ilişki sorunlarıyla uğraşan Kate, Frankie, Anne ve şimdi de Ian çocuklarıyla birlikte büyüyüp serpilir.

Queer Eye: 4. Sezon (19/7/2019)



Muhteşem Beşli, Kansas City’ye geri dönüyor. İlham verici baştan yaratmalara ve duygusal anlara şahit olmak için Antoni, Bobby, Jonathan, Karamo ve Tan’e katılın.