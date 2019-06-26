Mynet Trend

Netflix kullanıcıları Temmuz ayında dizi ve filme doyacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 26.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

Dizi ve film platformu olan Netflix, yaz aylarına bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, Temmuz ayı içerisinde kullanıcılarına sunacağı dizi ve filmleri açıkladı. Stranger Things 3, La casa de papel: 3. Kısım ve Yummy Mummies gibi merakla beklenen yapımlar bu ay Netflix'te olacak.

Netflix kullanıcıları Temmuz ayında dizi ve filme doyacak

Biz de sizler için Netflix'te Temmuz ayı içerisinde yer alacak olan dizi ve filmleri bir araya getirdik. Bakalım bu dizi ve filmlerden hangileri hoşunuza gidecek?

Netflix dizileri

Stranger Things 3 (4/7/2019)

Kuduz fareler ve Sovyet casuslardan Yeni Kola ve yepyeni bir AVM’ye kadar Hawkins’de 1985 yazı yaşanıyor ve büyük değişiklikler kapıda.

La casa de papel: 3. Kısım (19/7/2019)

Profesör ve ekibi, Rio’yu kurtarmak için yeniden bir araya geliyor. Cesur ve tehlikeli bir planla bu kez İspanya Merkez Bankası’nı hedef alan ekip, asla yılmayacak.

Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed (19/7/2019)

Jerry Seinfeld’in gezici talk show’unda kahve, kahkaha ve klasik arabaların birleşimi, komedinin en zeki isimleriyle kafein yüklü maceralara dönüşüyor.

Workin’ Moms: 2. Sezon (25/7/2019)

Çocuklar, yaşlanma, iş-hayat dengesi ve zorlu ilişki sorunlarıyla uğraşan Kate, Frankie, Anne ve şimdi de Ian çocuklarıyla birlikte büyüyüp serpilir.

Queer Eye: 4. Sezon (19/7/2019)

Muhteşem Beşli, Kansas City’ye geri dönüyor. İlham verici baştan yaratmalara ve duygusal anlara şahit olmak için Antoni, Bobby, Jonathan, Karamo ve Tan’e katılın.

The Last Czars (3/7/2019)

  1. yüzyılın başlarında sosyal ayaklanma Rusya’yı sardığında, Çar II. Nikolay’ın değişime direnmesi bir devrim başlatır ve bir hanedanı sona erdirir.

Yummy Mummies: 2. Sezon (3/7/2019)

Çekici Anneler anneliğe alışırken, seks hayatlarına heyecan katarken ve yeniden hamile kalmayı isteyip istemediklerini sorgularken aralarına yeni bir üye katılır.

You Me Her: 4. Sezon (12/7/2019)

Bağlılık töreniyle evlenen Emma, Jack ve Izzy ebeveyn olmaya hazırlanırken banliyöde yaşama fikrini değerlendirir.

Extreme Engagement (12/7/2019)

Nişanlı bir çift, bir yıllık bir süre boyunca sekiz farklı kültürün evlilik geleneklerini keşfedecekleri bir yolculuğa çıkıp bağlılıklarını test ediyor.

Blown Away (12/7/2019)

Cam üfleme sanatıyla heykel yapımında usta olan on sanatçı, 60 bin dolarlık ödülü almak ve şampiyon olmak için kıyasıya bir rekabet içinde.

Typewriter (19/7/2019)

Bir aile, Goa’nın bir banliyösünde yer alan ve perili olduğuna inanılan bir eve taşınır. Ardından genç arkadaşlardan oluşan bir grup, evi araştırma cesaretini gösterir.

Another Life (25/7/2019)

Dünya dışı bir nesnenin kökenini araştırmak üzere yüksek riskli bir göreve giden Astronot Niko Breckenridge ve genç mürettebatı, akıl almaz tehlikelerle karşılaşır.

My First First Love: 2. Sezon (26/7/2019)

Tae-o ve arkadaşları, dostluğun ve aşkın iniş çıkışlarıyla uğraşırken birbirleriyle olan ilişkilerinde yeni zorluklarla karşı karşıya kalır.

Sugar Rush: 2. Sezon (26/7/2019)

Hızlı tempolu yarışmada, pastacılar hem lezzet hem görünüm olarak en muhteşem tatlıları hazırlamak için zamana karşı yarışıyor.

Netflix filmleri

The Red Sea Diving Resort (31/7/2019)

Etiyopyalı mültecileri İsrail’e gizlice götürmek üzere cesur bir Mossad ajanının (Chris Evans) önderliğinde tehlikeli bir görev üstlenen ekip, gerçek turistler için paravan bir otel açar.

Kidnapping Stella (12/7/2019)

Fidye için kaçırılarak bağlanmış ve ağzı tıkanmış hâlde alıkonulan bir kadın, kendini kaçıran maskeli kişilerin yaptığı detaylı planı bozmak için sahip olduğu sınırlı güçleri kullanır.

Cities of Last Things (11/7/2019)

Tersine kronolojiyle gelişen distopik hikâyede, karmaşık geçmişi olan bir adam onlarca yıl önce kendisine yanlış yapan kişilerden intikam alıyor.

Point Blank (12/7/2019)

Acil servis hemşiresi bir adam, hamile karısını kurtarmak için yaralı bir cinayet zanlısıyla iş birliği yaparak zamana, rakip suçlulara ve hain polislere karşı mücadele verir.

4 latas (12/7/2019)

Eski bir Renault ile Sahra Çölü’nü geçen iki arkadaş, 30 yıl önce aynı yolculuğu yaptıkları bir arkadaşlarıyla buluşmak üzere Mali’ye gider.

Secret Obsession (18/7/2019)

Bir kadın, korkunç bir saldırının ardından kısmi hafıza kaybıyla uyanır. Hafızasını geri kazanma mücadelesi verirken en yakınındakilere gerçekten güvenebilecek midir?

Boi (26/7/2019)

Genç bir Katalan şoför, iki Çinli iş adamını Barselona’da dolaştırırken kendisini yanılsamalarla dolu bir maceranın içinde bulur.

Girls With Balls (26/7/2019)

Bir kadın voleybol takımının üyeleri, ormanda mahsur kalıp sapkın avcılar tarafından avlanmaya başlayınca kendilerini hayatlarının en tehlikeli oyununda bulurlar.

The Son (26/7/2019)

50 yaşındaki bohem ressam Lorenzo, yeni eşinden bir erkek bebek beklemektedir. Bebeğin bakımını takıntı hâline getiren eşi, onu dünyadan ve babasından uzak tutar.

Netflix komedileri

Katherine Ryan: Glitter Room (1/7/2019)

Katherine Ryan, Los Angeles’ta çekilen bu sivri stand up gösterisinde erkekler, kek satışları, kraliyet ailesi, DNA testleri ve daha fazlası hakkında konuşuyor.

Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein (16/7/2019)

Ünlü bir eserin berbat televizyon uyarlamasında rol alan aktör babasına ilişkin kayıtları bulan David Harbour, aile sırlarını araştırmaya başlar.

Whitney Cummings: Can I Touch It? (30/7/2019)

Whitney Cummings, “Dokunabilir miyim?” sorusunu hem fiziksel temas hem de hassas konulara değinme açısından ele alıyor.

Netflix belgeselleri

Parchís: El documental (10/7/2019)

1980’lerin İspanyol çocuk müzik grubu Parchís’e, eski grup üyeleri ve gruba yakın kişilerle yapılan röportajlar, konser görüntüleri ve başka kaynaklar aracılığıyla detaylı bir bakış.

Taco Chronicles (12/7/2019)

Taco’nun tarihçesine, Meksika’daki önemine, küresel cazibesine ve pastor, carnitas, canasta, asada, barbacoa ve guisados çeşitlerine saygı duruşu niteliğinde bir yapım.

Last Chance U: INDY: 2. Kısım (19/7/2019)

Çığır açan belgesel dizinin ikinci sezonu, yine koç Jason Brown ve Kansas’taki Independence Yüksekokulunun futbol programını konu alıyor.

The Great Hack (24/7/2019)

Bu belgesel, psikolojik ve politik manipülasyon yoluyla dünya genelindeki seçimlere müdahale eden Cambridge Analytica şirketini mercek altına alıyor.

En çok izlenen Netflix filmleri!

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Play Store'daki tehlikeli uygulamalar!Play Store'daki tehlikeli uygulamalar!
Samsung Galaxy S10 5G beklenen ilgiyi gördü mü?Samsung Galaxy S10 5G beklenen ilgiyi gördü mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Netflix netfliz dizileri

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 12.4 Beta 5 geliştiriciler için yayınlandı

iOS 12.4 Beta 5 geliştiriciler için yayınlandı

Play Store üzerinde kaç adet tehlikeli uygulama var?

Play Store'daki tehlikeli uygulamalar!

Samsung Galaxy S10 5G beklenen ilgiyi gördü mü?

Samsung Galaxy S10 5G beklenen ilgiyi gördü mü?

Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı

Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı

macOS Catalina Public Beta güncellemesi yayınlandı

macOS Catalina Public Beta güncellemesi yayınlandı

Madden NFL 20 sistem gereksinimleri

Madden NFL 20 sistem gereksinimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.