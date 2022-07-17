Netflix satılıyor mu? Reklamlı abonelik için Microsoft ile ortaklık kurmuştu

Netflix, yeni reklam destekli abonelik seçeneğini sunabilmek için teknoloji devi Microsoft'u seçti. Bu abonelik seçeneği, Netflix'in daha düşük bir maliyetle abonelik sunmasına ve plana göre abone sayısını artırmasına olanak sağlayacak. Ancak bir analist, Netflix ile Microsoft arasındaki bu anlaşmanın gizli bir gündemi olabileceğini söyleyerek akılları karıştırdı. İddialara bakılırsa son zamanlarda abone sayısı konusunda sıkıntılar yaşayan Netflix, satılarak Microsoft bünyesine geçebilir.

"NETFLİX BİR ÇIKIŞ ARIYOR OLABİLİR"

Netflix'in Microsoft ile dostane ilişkiler kurarak ileride bir satın alma için bir kapı açacağı söyleniyor. Kıdemli analist Laura Martin Yahoo Finance Live'a verdiği demeçte, "Netflix bir çıkış arıyor olabilir" dedi. Burada daha büyük şeyler olabileceğini dile getiren Martin, "Netflix, Microsoft'un Activision'ın alımını sindirdikten sonra dönüp Netflix'i satın alacağı umuduyla Microsoft'a yaklaşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Analist, Netflix'in ortak olabileceği başka hiçbir şirketin, finansal kısıtlamalar veya düzenleyici sorunlar nedeniyle 100 milyar dolarlık satın alma işlemi yapamayacağını açıklayarak sözlerine devam etti.

Martin'in tahmini Microsoft'un üçüncü taraf reklam teknolojisi işindeki deneyim eksikliği nedeniyle Netflix'in kararını sorgulamasının ardından geldi.

Martin, son olarak reklamlı aboneliğin 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar çıkmayacağını tahmin etti.

