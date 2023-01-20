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Netflix'te Reed Hastings depremi! Görevinden ayrıldı

20.01.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online içerik platformu Netflix'te Reed Hastings depremi yaşanıyor. Netflix'in kurucu ortağı olan Hastings CEO'luktan ayrıldı. Hastings'in yerine kimin geçeceği de belli oldu. Öte yandan, 2022'nin 4'üncü çeyreğine ait bilançosunu açıklayan Netflix'in, buna göre abone sayısı geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aştı.

Netflix'te Reed Hastings depremi! Görevinden ayrıldı

Online içerik platformu Netflix'te ayrılık rüzgarı esti. Edinilen bilgilere göre, Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings CEO'luk görevinden ayrıldı. Hastings'in yerine kimin geçeceği de belli oldu. Hastings'in şirketteki görevine nasıl devam edeceği konusundaki detaylar da yapılan duyuruda yer aldı. Aynı zamanda Netflix, 2022'nin 4'üncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

REED HASTİNGS CEO'LUKTAN AYRILDI! YERİNE KİM GEÇECEK?

Üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılan Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings'in şirketteki görevine yönetim kurulu başkanı olarak devam edeceği duyuruldu.

Hastings'in yerine şirketin Operasyon Direktörü Greg Peters'in geçeceği, Ted Sarandos'un da Eş Üst Yönetici (Co-CEO) görevini sürdüreceği bildirildi.

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ABONE SAYISI GEÇEN YILIN SON ÇEYREĞİNDE BEKLENTİLERİ AŞTI

Öte yandan Netflix, 2022'nin 4'üncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2021'in aynı döneminde 7,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı ise geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 91 azalışla 55 milyon dolara geriledi. Netflix'in 2021'in son çeyreğindeki net karı 607 milyon dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 1,33 dolardan 0,12 dolara indi.

Abone sayısı dünya genelinde 230 milyonu geçti

Netflix'in abone sayısı ise geçen yılın son çeyreğinde 7,7 milyon arttı.

Beklentileri aşan Netflix'in abone sayısının bu dönemde 4,5 milyon artması tahmin ediliyordu.

Netflix'in dünya genelinde abone sayısı ise geçen yıl sonu itibarıyla 230,8 milyona ulaştı.

Şirketin abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin, ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış kaydetmişti. Böylece Netflix, ilk kez iki çeyrek art arda abone kaybı yaşamıştı. Geçen yılın ilk yarısında yaşanan kayıpların ardından Netflix'in abone sayısı ikinci yarıda yeniden toparlanmaya başlamıştı.

(Kaynak: AA)

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