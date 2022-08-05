Netflix'ten Aşk Adası'na rakip program: Dated and Related... "Şimdiye kadarki en garip flört programı"

Aşk Adası her sezon müstehcen sahneleriyle gündeme geliyor. Son olarak Türk oyuncu Ekin Su'nun kazandığı yarışmaya ise şimdi rakip geliyor. Netflix harekete geçti Dated and Related adlı programı seyirciye sundu. Yarışmada pek çok cinsellik içerikli adım da serbest olacak.

Sunucu Melinda Barry, dünyanın dört bir yanından gelen seksi bekarların "en romantik ülkede" aşkı nasıl arayacaklarını anlatacak.

ŞOKE EDEN DETAY

Yarışmada en önemli detay ise aşkı ararken yanınızda kız kardeşiniz ya da ikisiniz de size rakip olabilir. Bu durum fragmanda da yer alıyor.

Dated and Related fragmanında kardeşiyle yarışmada yer alan bir yarışmacı flört ettiği kişiye "Onunla aynı yatağı paylaşmam hakkında ne düşünüyorsun?" diye soruyor.

Netflix'in program açıklamasında ise "Kardeşinizin flört ettiğini, nasıl flört ettiklerini, partnerlerine nasıl davrandıklarını ve imza hareketlerinin neler olduğunu düşünmek zorunda olduğunuzu hayal edin. Bu yepyeni realite flört dizisinde, kardeşler aşkı ararken birbirlerinin aşk hayatını yakından ve kişisel olarak görecekler" deniyor.

İşte kardeş yarışmacılardan bazıları...





