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Nevra Serezli kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nevra Serezli biyografisi...

26.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk halkının Sihirli Annem dizisiyle aşina olduğu, pek çok film ve dizide rol almış olan usta sanatçı Nevra Serezli'nin hayatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Nevra Serezli kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Nevra Serezli biyografisi...

Nevra Serezli kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nevra Serezli biyografisi...

Pek çok film ve dizide rol almış olan ve Türk halkının Sihirli Annem dizisindeki "Dudu" rolüyle aşina olduğu usta sanatçı Nevra Serezli'nin hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Nevra Serezli kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

NEVRA SEREZLİ KİMDİR?

76 yaşında olan Nevra Serezli 9 Ağustos 1944 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Aynı zamanda tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşidir.
Amerikan Kız Koleji’nden mezun olmasının ardından ABD'de 1 sene LCC'de tiyatro eğitimi gören sanatçı, 1966 yılında Dormen Tiyatrosunda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başlangıç yapmıştır. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosunda, 1971-1978 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalışmıştır. 1990 senesinde tekrar Dormen Tiyatrosunda bir süre görev yaptıktan sonra, Tiyatro İstanbul topluluğuna katılmıştır.

Aynı zamanda dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, pek çok dizi filmde de oynamıştır. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon (2003 ve 2011 arası) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş isimli sinema filminde Peyker karakterini canlandırmıştır.

NEVRA SEREZLİ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2014 - Diğer Yarım
2013 - Senin Hikayen
2003 - Mühürlü Güller
2003 - Sihirli Annem
2013 - Bebek İşi
2013 - Salih Kuşu
2011 - Başrolde Aşk
2009 - Altın Kızlar
2007 - Sevgili Dünürüm
2006 - Unutulmayanlar
2002 - Anne Babamla Evlensene
2001 - Vay Anam Vay
1999 - Kadınlar Kulübü
1994 - Sonradan Görmeler
1989 - Ekran Aşıkları
1979 - N'Olacak Şimdi
1977 - Şıpsevdi
1977 - Özgürlüğün Bedeli
1976 - İntikam Meleği/ Kadın Hamlet
1976 - Saffet Beni Affet
1976 - Bülbül Ailesi
1974 - Ahududu
1971 - Aman karım duymasın
1988 - Önce Canan
1987 - Kavanozdaki Adam
1985 - Şendul Şaban
1985 - Aşık Oldum
1984 - Atla Gel Şaban
1983 - Metres
1983 - Dönme Dolap
1983 - Kılıbık
1980 - Renkli Dünya
1980 - Zübük

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Nevra Serezli
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