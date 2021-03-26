Nevra Serezli kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nevra Serezli biyografisi...

Pek çok film ve dizide rol almış olan ve Türk halkının Sihirli Annem dizisindeki "Dudu" rolüyle aşina olduğu usta sanatçı Nevra Serezli'nin hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Nevra Serezli kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

NEVRA SEREZLİ KİMDİR?

76 yaşında olan Nevra Serezli 9 Ağustos 1944 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Aynı zamanda tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşidir.

Amerikan Kız Koleji’nden mezun olmasının ardından ABD'de 1 sene LCC'de tiyatro eğitimi gören sanatçı, 1966 yılında Dormen Tiyatrosunda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başlangıç yapmıştır. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosunda, 1971-1978 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalışmıştır. 1990 senesinde tekrar Dormen Tiyatrosunda bir süre görev yaptıktan sonra, Tiyatro İstanbul topluluğuna katılmıştır.

Aynı zamanda dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, pek çok dizi filmde de oynamıştır. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon (2003 ve 2011 arası) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş isimli sinema filminde Peyker karakterini canlandırmıştır.