New York Times savaş suçunu deşifre etti! Uydu görüntüleri İsrail'i ele verdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. New York Times'ın son haberi ise dünya gündemine oturdu. İsrail'in savaş suçu işlediği, uydu fotoğrafları ile deşifre edildi. NYT, yayınladığı uydu görüntüleriyle İsrail'in son haftalarda Gazze Şeridi'ndeki altı mezarlığa zarar verdiğini veya yok ettiğini yazdı.

Uydu görüntüleri Shajaiye'deki buldozerlerle yıkılmış mezarlığı gözler önüne serdi. Bu görüntüleri yayınlayan NYT, 'Uydu Görüntüleri ve Videolar, İsrail Güçlerinin Yerle Bir Ettiği Gazze'deki Bazı Mezarlıkları Gösteriyor' manşetini attı.

Dini mekanların yok edilmesinin, eğer eylem bir zorunluluk değilse, olası savaş suçu olarak kabul ediyor. Bu duruma dikkat çeken NYT, İsrailli yetkililerin yorum taleplerine geri dönüş yapmadığını belirtti.

OKULA BOMBALI SALDIRI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini gece boyunca obüslerle hedef aldı.

İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail’in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır.

İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı’na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti."





