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New York Times'tan Gaye Su Akyol'a övgü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, şarkıcı Gaye Su Akyol ile ilgili bir haber hazırladı. Haberde Akyol'un Türk rock müziğinin en büyük umudu haline geldiği ifade edildi.

New York Times'tan Gaye Su Akyol'a övgü!

Gazetenin muhabirlerinden Alex Marshall'ın hazırladığı haberde 1970'lerde ülkede popüler olan bir müzik türünü hayata döndüren Akyol'un ününün Türkiye ile sınırlı olmadığını, Türk usulü saykodelik rock yapan şarkıcının yabancı ülkelerde de ünlendiği ifade edildi.

BBC 6'daki radyo programında Akyol'un şarkılarına yer veren ünlü ABD'li şarkıcı Iggy Pop, NYT'ye yolladığı e-postada, "O, bugün Batı'da tükettiğimiz popüler müzikten çok daha müzikal ve tatmin edici" yazdı.

Akyol, gazeteye verdiği röportajda, "İnsanlar umutsuzca bir şey bulmaya çalışıyordu ve benim buna cevabım Türkçe saykodelik müzik oldu" dedi.

Bu müziğin kendi felsefesi ve matematiği olduğunu ifade eden Akyol, bu tür müziğin başka bir kültür tarafından taklit edilemeyeceğini dile getirdi. Akyol, büyürken dinlediği müzikten söz ederken Nirvana'dan klasik müziğe birçok şeye takıntısı olduğunu ifade etti ve evde sıkça Türkçe saykodelik rock müzik çaldığını ifade etti. 34 yaşındaki şarkıcı, o yaşlarda özellikle Barış Manço şarkılarını dinlemekten keyif aldığını söyledi.


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Gaye Su Akyol New York Times

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