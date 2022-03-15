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Nez yeni yaşını kutladığı pozuyla gündemde

15.03.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Nez 43 yaşına bastı. Nez, doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Nez'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Nez yeni yaşını kutladığı pozuyla gündemde

'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez yeni yaşını kutladı. Çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımında "Tam 43 yıl önce bu gördüğünüz Kıvırcık suyu annesinin kollarına dünyaya geldi" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"İyi ki doğmuşum canım annem, ömrüm, her şeyim, en yakın dostum, sırdaşım, yaşama sebebim ama bizim ailede bir baba var ki her sene 'seni ben doğurdum' der! Evet tabii ki de canım babam sizinle dolu olan bir dünya öyle kıymetli ki... Allah'ım sizi, ailemi başımızdan eksik etmesin... İyi ki beni doğurmuşsun."

Ekran Alıntısı

"GERÇEK SAÇ RENGİM TAM BÖYLEYDİ"

Nez, sözlerine; "Bu resim Londra yıllarımda orta ikinci sınıfta çekilmişti çoğunuz bilemez ama gerçek saç rengim böyle bir şey. İşte kızıl kafa Neziş... Öyle güzel anılar ile doluyum ki, her yaşadığım günüme şükrediyorum. Beni bu günlere getiren en başta annem babam canım ailem öğretmenlerim ve canlarıma minnettarım. İyi ki varız. Her şey çok güzel ve daha da güzel..." diye devam etti.

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