NFC ile ödeme nasıl yapılır? Kredi kartı ile mobil temassız ödeme (NFC) nasıl yapılır?

Günümüzün yoğun temposu içinde zamandan kazanmak, hızlı ve sorunsuz alışveriş yapmak için kredi kartı ile mobil temassız ödeme seçeneği oluşturulmuştur. NFC adı verilen bu sistem sayesinde şifre tuşlamaya gerek kalmadan ödeme yapılması sağlanır.

NFC ile Ödeme Nasıl Yapılır?

Yakın alan iletişimi anlamına gelen NFC, iki elektronik cihazın basit ve güvenli bir şekilde haberleşmesini sağlayan bir teknolojidir. Yeni nesil cep telefonları banka kartı, kredi kartı gibi birden fazla ödeme seçeneğini barındırabilecek donanımlara sahip. Böylece ödeme esnasında cüzdanınızdan kart çıkartıp kasiyere vermek yerine cep telefonu üzerinden isteğiniz kartı tuşlayabilirsiniz.

İşe yaşamında özellikle ulaşımda önemli bir yere sahip olan NFC ödeme uygulaması ile turnikelerden ayrı bir kartla geçmenize gerek kalmaz. NFC uyumlu cep telefonunuzu terminale yakınlaştırmanız geçiş yapmanız için yeterlidir. NFC, toplu taşımada cep telefonunuza yüklemiş olduğunuz kartınızla hızlıca geçiş yapma imkanı tanır.

NFC özelliğine sahip cep telefonları sayesinde biletlerinizi de elektronik olarak alıp kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz ile satın aldığınız bileti gösterip stadyuma girebilir, konser vb. etkinliklere giriş için NFC özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Otomatlarda da ödeme kolaylığı sağlayan NFC ile istediğiniz ürünü seçtikten sonra ödemenizi cep telefonunuzu yaklaştırarak tamamlayabilirsiniz.

NFC Çalışma Sistemi Nedir?

NFC’nin çalışma sistemini öğrenmek, konuyu anlamak açısından faydalı olacaktır. NFC çalışma sistemi, Bluetooth, Wi-Fi gibi kablosuz sinyallerle çalışan teknolojilere benzetilebilir. Bu sinyallerdeki işleyişe benzer şekilde NFC de radyo dalgaları üzerinden bilgi gönderme ilkesi üzerinden çalışır. NFC, kablosuz veri geçişleri sağlamak üzere tasarlanan farklı bir standarttır.

Telefonda Temassız Ödeme Nasıl Çalışır?

Cihazın bir başka cihazla doğru bir şekilde iletişime geçebilmesi için belirli özelliklere uyması gerekir. NFC’nin kullandığı teknolojiler eski radyo frekansı mantığına dayanır.

Temassız işlem sırasında belirlenen limiti aşıyorsanız POS terminali sizden şifrenizi girmenizi ister. Burada talep edilen şifre; mobil temassız ödeme özelliği tanımladığınız kart şifrenizdir.



