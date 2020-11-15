Nihal Yalçın'ın yorumu olay oldu! 'Babacan bile laf sokuyor'

Türkiye günlerdir Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi “Bir Başkadır”ı konuşuyor. Berkun Oya‘nın yazıp yönettiği Bir Başkadır dizisi, 12 Kasım’da Netflix’te izleyici ile buluştu. Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Derya Karadaş, Nesrin Cavadzade ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin rol aldığı dizi, çizdiği gerçekçi Türkiye portresiyle hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Beğeniler kadar eleştirilerin de olması diziyi sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına soktu.

Oyuncu Nihal Yalçın dizinin adını anmadan yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Yalçın paylaşımında "Oyunculuk filan övüyorsunuz bir de, böyle karnıma ağrılar giriyor. Bazı konularda benim cehaletimin görüldüğü kadar görüyorum cehaletinizi. Hadi ona cehalet demeyeyim de, kendinizi bilmezliğinizi diyeyim" dedi.

Yalçın'ın bu paylaşımına yorum yağınca ünlü oyuncu "Ya hu diziler sizler için yapılıyor zaten, tabii ki siz yorumlayacaksınız! Ama kabul edin eleştiriye hiç gelemiyorsunuz" dedi.