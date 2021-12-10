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Nihat Doğan'dan tuvalet kağıdı paylaşımı!

10.12.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Ekinci ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Nihat Doğan yaptığı tuvalet kağıdı paylaşımıyla dikkat çekti. Nihat Doğan alışverişini paylaşarak zamlara göndermede bulundu.

Nihat Doğan'dan tuvalet kağıdı paylaşımı!

Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandığı sosyal medyada gündem olmuştu. Son dönemde ekrana dönen ve çeşitli polemiklerle gündeme gelen Nihat Doğan bu konuda sessiz kalmadı.

Sosyal medyada zamlarla ilgili paylaşım yapanlara katılan Nihat Doğan tuvalet kağıdı alışverişini paylaştı. Nihat Doğan paylaşımına "Çeyrek bozdurdum" notunu düştü. Çeyreğin fiyatı son olarak 1.266,69 TL idi.

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Gülme emojisiyle yaptığı paylaşımla dikkat çeken Doğan gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu paylaşımı benzer emojilerle paylaştı.

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Nihat Doğan
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