Nihat Doğan'ın annesi kimdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Nihat Doğan, sevenlerinden annesi için dua istedi. Bu paylaşımın ardından Nihat Doğan'ın annesi kimdir? Fatma Doğan koronavirüse mi yakalandı? Nihat Doğan'ın annesinin sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

NİHAT DOĞAN'IN ANNESİ KİMDİR?

Nihat Doğan'ın annesinin adı Fatma Doğan'dır. Geçen yıl koronavirüs sebebiyle ablasını kaybeden Nihat Doğan annesi Fatma Hanım’ın yanına taşınmıştır. Fatmas Doğan'ın kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır.

FATMA DOĞAN KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Nihat Doğan'ın annesi Fatma Doğan koronavirüse yakalandı.

NİHAT DOĞAN'IN ANNESİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Doğan, 322 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 74 yaşındaki annesiyle birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu düştü:

''Maalesef Canım anam Covid 19'a yakalandı. Sizlerden anam için dua bekliyorum lütfen dualarınızı esirgemeyin. Rabbim deva derman bekleyen başta annem olmak üzere tüm hastalarımıza şafi isminin hürmetine şifa versin."

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 5 Mayıs 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı.

Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü.

Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbim'i adlı albümüyle başladı.

22 Ekim 2012 tarihinde Nihat Doğan, Twitter hesabında İstanbul 1. Amatör Lig 3. Grup’ta yer alan Büyükderespor'un teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Fakat Doğan, antrenör diplomasına sahip olmadığı için resmi olarak Büyükderespor'un teknik direktörü değil.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Sözleşmeli bir antrenöre sahip bir kulüpte, gerekirse bir yönetici, antrenör kulübede olmasa bile takımın başında yer alabilir." kuralına dayanarak Doğan, yönetici kartıyla sahaya çıktı.

2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve 2. oldu.Bu yarışmayla beraber popülerliğini arttırdı.

2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti diye iddia edildi ama kendisi gitmedim diye söyledi.

Ayrıca Nihat Doğan, kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlamaktadır.

Nihat Doğan ,Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapmıştır.

Nihat Doğan'ın stüdyo albümleri:

1994: Kırdın Kalbimi

1996: Ayrılık Acı Birşey

1998: Anlamıyorlar

2000: Dayan Yüreğim

2001: Züleyha

2002: Zor Gelir

2004: Seve Seve

2005: Bitanesinden Bitanesine

2007: Allah belanı versin

2009: 1071

Filmografisi:

2001: Sultan

2013: Harem (konuk oyuncu)

