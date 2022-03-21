Nihat Doğan'ın annesi kimdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Nihat Doğan, sevenlerinden annesi için dua istedi. Bu paylaşımın ardından Nihat Doğan'ın annesi kimdir? Fatma Doğan koronavirüse mi yakalandı? Nihat Doğan'ın annesinin sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.
Nihat Doğan'ın annesinin adı Fatma Doğan'dır. Geçen yıl koronavirüs sebebiyle ablasını kaybeden Nihat Doğan annesi Fatma Hanım’ın yanına taşınmıştır. Fatmas Doğan'ın kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır.
Nihat Doğan'ın annesi Fatma Doğan koronavirüse yakalandı.
Doğan, 322 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 74 yaşındaki annesiyle birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu düştü:
''Maalesef Canım anam Covid 19'a yakalandı. Sizlerden anam için dua bekliyorum lütfen dualarınızı esirgemeyin. Rabbim deva derman bekleyen başta annem olmak üzere tüm hastalarımıza şafi isminin hürmetine şifa versin."
Nihat Doğan, 5 Mayıs 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı.
Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü.
Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbim'i adlı albümüyle başladı.
22 Ekim 2012 tarihinde Nihat Doğan, Twitter hesabında İstanbul 1. Amatör Lig 3. Grup’ta yer alan Büyükderespor'un teknik direktörü olduğunu açıkladı.
Fakat Doğan, antrenör diplomasına sahip olmadığı için resmi olarak Büyükderespor'un teknik direktörü değil.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Sözleşmeli bir antrenöre sahip bir kulüpte, gerekirse bir yönetici, antrenör kulübede olmasa bile takımın başında yer alabilir." kuralına dayanarak Doğan, yönetici kartıyla sahaya çıktı.
2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve 2. oldu.Bu yarışmayla beraber popülerliğini arttırdı.
2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı.
Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti diye iddia edildi ama kendisi gitmedim diye söyledi.
Ayrıca Nihat Doğan, kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlamaktadır.
Nihat Doğan ,Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapmıştır.
Nihat Doğan'ın stüdyo albümleri:
1994: Kırdın Kalbimi
1996: Ayrılık Acı Birşey
1998: Anlamıyorlar
2000: Dayan Yüreğim
2001: Züleyha
2002: Zor Gelir
2004: Seve Seve
2005: Bitanesinden Bitanesine
2007: Allah belanı versin
2009: 1071
Filmografisi:
2001: Sultan
2013: Harem (konuk oyuncu)
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