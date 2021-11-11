Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Flash TV’de yayınlanan Al Sana Haber programında Ece Ronay ile Mehmet Ali Erbil kavgası hakkında dikkat çeken iddialarda bulunuldu. Programın moderatör, Seyhan Soylu, Ece Ronay’la Mehmet Ali Erbil ile tanıştırdıklarını olayın bambaşka boyutlara geldiğini ikisi de birbirine davacı olduğunu dile getirdi. Bu açıklamanın üzerine Nihat Doğan, Seyhan Soylu’ya “Mali’yi yaktın” diyerek seslendi.

NİHAT DOĞAN, ECE RONAY’A SAHİP ÇIKTI

Nihat Doğan, Deniz Akkaya’nın Ece Ronay hakkındaki açıklamalarına karşı çıkarak, “Bu kız ne yapmış? Siz kimsiniz? Sen yargı mısın? Hakim misin? Yargıda bu kadın (Ece Ronay) hakkında böyle bir karar mı çıkmış? Siz somut bir şey olmadan nasıl bu lafları edersiniz? Bir anda Yargıç olup insanı yargılıyorsunuz.” diyerek Ece Ronay’a sahip çıktı.

Nihat Doğan sözlerine kendisinin de Kürt olduğunu, “Bu dünyaya tekrar gelse, aynı anne ve babadan Kürt olarak bu dünyaya gelmek isterim. Sadece bir kişiyi ırkından dolayı teröristsin PKK’lısın diyerek itibar suikastı yapılamasını doğru bulmadığını diyerek Ece Ronay’ı sırf Kürt olduğundan dolayı PKK’lı yapamazsın” dedi.

Nihat Doğan’ın açıklamasının ardından moderatör Seyhan Soylu programa Ece Ronay’ı telefonla bağlayarak” Ece Ronay Kürtlüğünden dolayı seni vurmak mı istiyorlar? Bu kişilerin amaçları ne?” diyerek Ece Ronay’a söz hakkı verdi.

"BENİM PKK’YLA NE İŞİM OLABİLİR?"

Geçmişte PKK sempatizanlığı yaptığı videolar ortaya çıkan Ece Ronay, “Benim PKK ile ne işim olabilir? Benim gerçekten siyasetle bir ilgim yok. Bahsettikleri terörist adamı da tanımıyorum. Sürekli benimle alakası varmış gibi paylaşımlarda bulunuyorlar, neden yaptıklarına da anlamadım.” derken Nihat Doğan araya girerek kendisinin de Kürt olduğu dile getirdi. Doğan, “Kim Kürtlük üzerinden Ece Ronay’a vurmaya çalışırsa sonuna kadar karşısında olduğumu bilsin” diye konuşmaya devam etti.

"KÜRT OLMAKLA GURUR DUYUYORUM"

Bu sözlerin üzerine Ece Ronay, “Kürt olduğumu asla inkâr etmem. Kürt olmakla da gurur duyuyorum.’’ ifadelerini kullandı. Seyhan Soylu; Peki Ece Ronay Deniz Akkaya’nın sürekli programında seni PKK ile özleştirme sebebi nedir? Senden ne istiyorlar?” diyerek Ronay’a cevap hakkı verdi.

Ece Ronay, “Seyhan ablacığım anca bir olayın üstü daha büyük bir olay ile kapatılır. Ben buna inanıyorum. Mehmet Ali Erbil olayının üzerini kapatmak için daha büyük bir gündem yaratmak benimle uğraşmaktalar. Ülkemizde bunlar hassas konular, tecavüz olsun, taciz olsun maalesef kadın hakları konusunda taciz eden kişi ünlüyse örtbas edilmekte” dedi.

NİHAT DOĞAN’DAN ŞOKE EDEN İDDİALAR

Nihat Doğan araya girerek şunları söyledi:

“Camdan evlerde oturanlar başkasının evine taş atmasın. Yarın biride Mali’ye FETÖ’cü derler O zaman ne olacak? Bak Seyhancığım benim bir bildiğim bir konu var. Susuyorum. Ama bu kızın üstüne bu kadar gidilmeye devam edilirse olmaz. Sonra eskiler ortaya çıkarsa kıyamet kopar. İyi o zaman birilerine PKK’lı diğerine ne diyeceğiz FETÖ’cü mü? denecek. Beni konuşturmayın. Amerika’daki bir anımı anlatırsam sonra kimse bunun hesabını veremez. Mali’in yeni doğan çocuğunun kulağına ezanı ben okudum.”

Seyhan Soylu, “Nasıl yani Nihat Mehmet Ali Erbil FETÖ’cü mü?” sözünün üzerine Doğan, “Ben demiyorum kendisi diyor ve bende şahidim” sözleriyle devam eden Nihat Doğan, Amerika’da Mali’in başka bir yerlere gittiğini, kendisinin de itiraf ettiğini söyledi.

Seyhan Soylu’nun “Nihat sen ne diyorsun? Yani Mali Pensilvanliyaya mı gitti?” sorusu üzerine Nihat Doğan “Seyhancığım Onu Mali’ye soracaksın. Ece Ronay’a her şeyi söylesinler, o zaman biz bravo alkışlayalım. O zaman insan önce dönüp kendisine bakacak, bu kızı yalnız mı buldunuz? Sahipsiz mi buldunuz? diyerek “o zaman biride çıkıp Mehmet Ali Erbil sana da FETÖ’cü der” diyerek sözlerini bitirdi.



