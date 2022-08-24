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Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrum'da balayında!

24.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan, şu sıralar Bodrum'da balayı yapıyor.

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan Bodrum'da balayında!

Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arzu Doğan ile 9 Ağustos'ta hayatını birleştirmişti. Bir arkadaş ortamında tanışan çift, sürpriz bir nikah ile evlenmişti.

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Çift, balayı için Bodrum’u tercih etti. Taze evliler, tatilden pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Doğan, eşiyle selfie'sini de Instagram'dan yayınladı.

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"SEN BANA ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ÖDÜLSÜN"

Şarkıcı, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, "Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım." notunu düşmüştü.
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EŞİ HAMİLE

Arzu Doğan'ın hamilelik haberinin ardından düğünü erkene aldıklarını açıklayan şarkıcı, "Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık" demişti. Baba olacağı için heyecanlı olduğunu da belirten Doğan, "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

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Nihat Doğan
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